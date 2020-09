6 famosos que fizeram transplante capilar; Veja resultado

Recentemente o cantor Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, fez pela segunda vez um transplante capilar para aumentar o volume dos cabelos. Este processo atua como solução principalmente para a calvície e já é realizado há mais de 30 anos por cirurgiões plásticos.

A procedimento é realizado por um médico especialista e consiste em retirar fios que não possuem o gene da calvície de certas áreas da cabeça e aplicar nas regiões calvas. Sérgio Guizé e Lucas lucco também são alguns dos ilustres adeptos da solução moderna para a queda de cabelo. Eles desembolsaram, no mínimo, R$ 20 mil para fazer o transplante capilar.

Clique aqui e entenda como funciona a técnica.

6 Famosos que fizeram transplante capilar

Belutti

No início de setembro, o sertanejo fez mais uma vez o transplante capilar. Isso porque, o famoso já havia realizado a cirurgia há cerca de três anos, mas de acordo com ele, o resultado poderia ser melhorado. “A lateral do meu cabelo me incomodava um pouco ainda, porque não tinha tanto volume como antes. Optei por fazer novamente, mas agora só para estimular o crescimento dos fios para dar volume mesmo”, revelou nas redes sociais.

Lucas Lucco

Ainda na quarentena, Lucas Lucco resolveu realizar a cirurgia plástica e mostrou os processos de recuperação nas redes sociais. O cantor revelou que doeu, mas garantiu: “Nada que seja pior que uma tatuagem”.

Sérgio Guizé

O ator disse que já havia um tempo que queria realizar o procedimento até que em agosto deste ano fez a cirurgia. “Vida nova e a gente tem que se cuidar. Olhar para a nossa aparência também faz parte desse cuidado, que é algo mais profundo do que só o exterior, óbvio”, explicou. “Já estou muito feliz com o resultado e sei só vai melhorar. Recomendo a todos”, completou.

Sidney Sampaio – Famosos que fizeram transplante capilar

O ator Sidney Sampaio, de 39 anos, conhecido por protagonizar novelas na TV Record fez o procedimento em janeiro deste ano e revelou que está muito feliz com o resultado.

Pablo – Famosos que fizeram transplante capilar

Ainda nessa quarentena, o cantor Pablo se submeteu à cirurgia. “Eu sempre tive vontade de fazer o implante. Muito secador e cremes para shows me fizeram ter queda de cabelo e acabei ficando com falhas e estavam me incomodando um pouco. Eu passei a usar prótese para corrigir essa falha na frente e nas laterais”, explica.

Fontes: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Sociedade Brasileira de Dermatologia.