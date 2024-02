Abílio Diniz filhos: quem é a família do empresário?

O empresário Abílio Diniz morreu neste domingo, 18 de fevereiro, aos 87 anos de idade, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele estava internado com pneumonia e deixa uma fortuna de, aproximadamente, US$ 2,7 bilhões.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", diz a nota divulgada pela família.

Quem são os filhos de Abílio Diniz?

Empresário com os filhos em 2019 - foto: redes sociais

Abílio Diniz teve 6 filhos: Ana Maria Diniz, Pedro Paulo Diniz, Miguel Diniz, Rafaela Diniz, Adriana Diniz e João Paulo Diniz - que morreu em 2022.

Fruto do primeiro casamento, com Maria Auriluce Falleiros, nasceram Ana Maria Diniz, que hoje tem 63 anos e é empresária como o pai. Adriana Diniz possui 55 anos e Pedro Paulo Diniz tem 53 anos, já foi piloto de Fórmula 1 e atualmente administra uma fazenda.

O empresário era casado desde 2004 com Geyze Diniz, com quem teve dois filhos: Rafaela e Miguel Diniz, de 14 anos, e é o caçula.

Morte do filho João Paulo Diniz

Filho de Abílio Diniz e Maria Auriluce Falleiros, João Paulo Diniz morreu aos 58 anos, no ano de 2022, vítima de um infarto. Anos antes, em 2001, o filho do de Abílio Diniz enfrentou um acidente de helicóptero e sobreviveu.

A queda da aeronave aconteceu no litoral norte de São Paulo, na região de Maresias, e estava à bordo sua namorado, além do piloto e co-piloto.

Já João Paulo e co-piloto conseguiram sobreviver após nadar até a praia. A modelo Fernanda Vogel, e o piloto Ronaldo Jorge Ribeiro resistiram à queda, mas não conseguiram chegar até a areia e morreram no mar.

