Filhos de Patrícia Abravanel: quem são os netos de Silvio Santos

Patrícia Abravanel com os filhos Senor, Jane (no colo dela) e Pedro (no colo do pai) - Foto: Reprodução/Instagram/@patriciaabravanel

Apresentadora assumiu o lugar do pai no programa de domingos do SBT.

A família de Silvio Santos é grande e a nova geração da família Abravanel não para de crescer. Já são 13 netos, mas dentre eles quais são os filhos da Patrícia Abravanel? Apresentadora de 45 anos é mãe de meninos e de uma menina.

Quantos filhos a Patrícia Abravanel tem?

Patrícia Abravanel tem três filhos. O mais velho deles é Pedro, que completou 9 anos de idade no dia 14 de setembro. O menino é apaixonado pela modalidade do Tênis e por isso ganhou uma festa temática, segundo Patrícia mostrou nas redes. O garoto já está no circuito e se aventura no esporte, em agosto ele até ganhou o III Torneio de Tênis simples - FBV 2023.

A segunda filha de Patrícia Abravanel é Jane, de 5 anos de idade, ela nasceu em 10 de janeiro de 2018. Jane é a única menina entre seus herdeiros, já que a terceira gravidez também foi de um menino. O caçula de Patrícia se chama Senor e nasceu em 15 de abril de 2019, ele está atualmente com 4 anos de idade.

Já mãe de três filhos, Patrícia Abravanel chegou a comentar que gostaria de ter um quarto filho, mas é provável que não tenha mais herdeiros por conta da idade. No ano passado, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e acabou questionada sobre um fã se aumentaria a família. "Se tivesse começado mais nova teria o 4ª com certeza! Mas sou muito feliz com meu trio", respondeu.

O primeiro filho de Patrícia Abravanel veio ao mundo quando ela estava perto de completar 37 anos de idade. Sua segunda gravidez demorou um pouco mais para acontecer e quando Jane nasceu ela já tinha 40 anos. Seu terceiro herdeiro nasceu 6 meses antes de ela completar 42 anos. Atualmente, ela tem 45 anos.

Os filhos de Patrícia Abravanel já apareceram no programa que ela apresenta todas as semanas. No natal do ano passado, ela levou o marido e os filhos ao palco do Programa Silvio Santos para que mandassem uma mensagem de carinho ao público. Além de já terem participado também do Roda a Rosa Jequiti em surpresa para a mãe. As três crianças são fruto de seu casamento com o político e empresário Fábio Faria, de 46 anos.

Fábio e Patrícia estão juntos desde 2013 e resolveram selar a união no altar em 2017, quando o primeiro filho deles já estava com pouco mais de 2 anos idade. O marido da apresentadora foi deputado federal até 2020, quando trocou sua posição no meio político e assumiu como Ministro das Comunicações, cargo que deixou em janeiro de 2023.

Família Abravanel

A apresentadora Patrícia Abravanel vem de uma grande família e tem 5 irmãs. Filha de Silvio Santos, ela é fruto do segundo casamento do dono do SBT, com a empresária e escritora Iris Abravanel, eles estão casados desde 1981.

A mais velha entre as irmãs de Patrícia Abravanel é a artista plástica Cintia Abravanel. Ela nasceu em 1963 e é fruto do primeiro casamento do apresentador, com Maria Aparecida Vieira Abravanel entre os anos 60 e 70, conhecida como Cida. A mulher morreu aos 39 anos de idade, em 1977, vítima de um câncer de estômago. Cintia é mãe de Tiago Abravanel, o neto mais famoso do dono do SBT, por ser ator, cantor e já ter participado de realities como o BBB.

A segunda irmã mais velha de Patrícia Abravanel é Silvia, que até 2022 apresentava o Bom dia e Companhia. Ela nasceu em 1971 e foi adotada durante seus primeiros dias de vida por Maria Aparecida Vieira Abravanel e Silvio Santos. A terceira filha de Silvio Santos é Daniela Beyruti, que assumiu a vice-presidência do SBT e manda em várias áreas da emissora. Ela nasceu um ano antes de Patrícia Abravanel, em 1976.

Entre as irmãs mais novas de Patrícia Abravanel estão Rebeca Abravanel, que nasceu em 1980. Ela também já apareceu em programas do SBT e é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato desde 2019. A caçula da família é Renata Abravanel, que veio ao mundo em 1985. Ela é presidente do conselho da holding do Grupo Silvio Santos.

