Alessandra Scatena: antes e depois da assistente de palco de Gugu

Alessandra Scatena foi uma das musas dos anos 90 e 2000 e hoje ainda é lembrada pelo público. A loira voltou aos holofotes ao participar do Domingão com Huck para participar do quadro Batalha do Lip Sync, em uma homenagem que João Augusto Liberato fez para o pai, Gugu, com quem Alessandra trabalhou e namorou nos anos 90.

Alessandra Scatena está com 48 anos

Alessandra Scatena nasceu em setembro de 1975 e tinha apenas 13 anos de idade quando começou a trabalhar com Gugu Liberato como uma das assistentes de palco do Corrida Maluca, em 1989, e depois seguiu com ele no Domingo Legal. Ela ficou conhecida em todo o país com o trabalho e se tornou uma das musas do famoso quadro Banheiro do Gugu.

A beleza da loira chamava atenção e por isso alguns anos após chegar a maioridade, em 1997, ela foi capa da revista Playboy. Neste período, ela ainda trabalhava com Gugu no programa dominical e também foi estrela do videoclipe Proibida Pra Mim, da banda Charlie Brown Jr, uma das faixas mais famosas compostas pelo saudoso Chorão até hoje.

Após esse grande destaque, Alessandra Scatena continuou no Domingo Legal por mais cinco anos e em 2001 deixou o posto ao lado de Gugu Liberato de vez. Neste mesmo ano, ela participou do reality show Casa dos Famosos, do SBT, mas não teve muita sorte na competição e foi a primeira eliminada do programa.

Nos anos seguintes, Alessandra Scatena engrenou na carreira de apresentadora de TV e trabalhou em programas como Papo, Show e Carnaval, da TV Aratu, filial baiana do SBT, TV + ABC e Estética na TV, na TV a cabo. Ela também atuou no filme Turma do Didi em 2003 e após uma pausa por conta da gravidez de seu primeiro filho, ela apresentou também o programa Alessandra Scatena (2008) na Rede Brasil e Todo Dia, pela TV Poços, entre 2010 e 2011.

Depois do trabalho na TV Poços, Alessandra Scatena deixou a televisão. Ela se tornou mestre-de-cerimônias e também começou projetos de filantropia com ONGs. Em 2019, ela voltou a trabalhar como apresentadora e lançou o próprio canal no Youtube, em que faz entrevistas e traz assuntos variados sobre saúde, moda, família, e muito mais.

Em 2023, seu retorno para a televisão aberta foi no palco do Domingão. Ela participou do quadro Batalha do Lip Sync ao lado de João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, que homenageou o pai ao apresentar Pintinho Amarelinho e trouxe a ex-assistente de palco para participar da apresentação em tom de nostalgia.

Alessandra Scatena namorou com Gugu?

Alessandra Scatena já revelou que chegou a namorar com Gugu durante o tempo em que trabalhou para o apresentador. A parceria deles na televisão durou 12 anos, mas o romance foi de apenas 9 meses. Em entrevista para Luciana Gimenez no SuperPop, em 2021, Alessandra Scatena disse que tinha 15 anos quando começou a se relacionr com o famoso, logo no início dos anos 90. Gugu era 16 anos mais velho que ela e tinha 31.

Gugu Liberato chegou a pedir permissão para o pai da assistente de palco e segundo a apresentadora ele foi muito respeitoso com ela. No entanto, o namoro não deu certo, porque a adolescente queria um "conto de fadas" que não era possível e achava que não daria certo. Ela foi quem pediu para terminar, eles ficaram algum tempo sem se falar, pois o apresentador ficou magoado com a situação, mas depois voltaram a trabalhar normalmente.

Atualmente, Alessandra Scatena está solteira. Ela era casada até julho de 2020 com o empresário Rogério Gherbali, que faleceu aos 56 anos de idade, vítima da covid-19. Nas redes sociais, a famosa ainda faz homenagens ao marido falecido. Se ainda estivessem juntos, eles estariam completando 26 anos de união.

Deste relacionamento, nasceram Enrico, hoje com 19 anos, e Stéfano, atualmente com 12 anos. Ambos possuem perfis no Instagram, mas são contas fechadas para amigos e familiares. Eles aparecem às vezes nas publicações da mãe.

