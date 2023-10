Spoiler: quem ganhou a Batalha do Lip Sync entre os filhos de Faustão e Gugu?

A Batalha do Lip Sync deste domingo, 8, será disputada por João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, herdeiro de Gugu (1959-2019). Ao contrário das apresentações das últimas semanas, o desfecho do duelo tem um final surpreendente e inédito no Domingão. Quem vencerá?

Quem ganhou a Batalha Lip Sync entre João Augusto e João Guilherme?

Ambos os competidores venceram o Lip Sync de hoje. O apresentador Luciano Huck interrompeu a votação e coroou João Guilherme e João Augusto como os ganhadores da noite, alegando que não poderia haver apenas um campeão com as apresentações que os dois fizeram, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O duelo de hoje é uma homenagem a ambos os apresentadores que ficaram marcados por comandar os domingos na televisão brasileira durante décadas.

Os herdeiros apresentam duas músicas cada. João Augusto dublou a faixa "Baile dos Passarinhos", canção famosa que Gugu cantava nos programas dominicais. Na segunda performance, o herdeiro retornou ao palco com uma faixa de sucesso do grupo KLB. O rapaz também contou com a presença de Alessandra Scatena, que foi assistente de palco do apresentador no Domingo Legal.

Já João Guilherme dublou uma música de Luan Santana, que esteve dezenas de vezes do Domingão do Faustão. Quem participou da performance foi Aline Riscado, ex-bailarina da atração.

A votação para a plateia foi aberta após as apresentações, como de costume. No entanto, Huck decidiu dar o cinturão para ambos, que foram ovacionados pelo público e se emocionaram.

O quadro, que começou no ano passado, tem feito bastante sucesso entre os internautas. Dois famosos são convidados a cada semana para interpretarem músicas dos mais diversos ícones da música, passando pelo processo de caracterização para ficarem parecidos com os cantores.

Quem decide quem será o vencedor é a plateia presente no momento da gravação. O mais votado leva para casa o cinturão da semana. Já passaram por essa temporada Giovana Cordeiro, Monique Alfradique, Gil do Vigor, Ana Maria Braga, Vitória Strada, Barbara Reis, Amaury Lorenzo, Diego Martins, Samuel de Assis, Nicolas Prattes, Carmo Dalla Vecchia, Tiago Abravanel e outros.

Que horas começa o Domingão com Huck hoje?

O programa de hoje tem início marcado para às 18h05, horário de Brasília, logo após a partida entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O programa fica no ar até às 20h30, horário em que começa o Fantástico.

Os espectadores que estiverem longe da televisão podem acompanhar a Batalha de Lip Sync e os demais quadros do programa através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

A atração também fica disponível na íntegra após a exibição na TV. No entanto, para assistir posteriormente, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming. Se você tem uma assinatura, basta procurar pelo Domingão com Huck no campo de busca e selecionar o episódio desejado.

Pela TV: sintonize na Globo.

Pela internet

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador do computador ou smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: volte para a página inicial e clique em 'Agora na TV'.

Pelo aplicativo

Passo 1: baixe o aplicativo do Globoplay pela App Store ou no Google Play, dependendo do sistema operacional do seu celular;

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta ou cadastre-se caso seja o primeiro acesso.

Passo 3: feito isso, procure o ícone de 'agora' no aplicativo, clique e aguarde o início da transmissão.

