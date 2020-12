Andréia Sadi revela nomes de filhos que espera com André Rizek

Andréia Sadi revelou como os filhos gêmeos, fruto do relacionamento com André Rizek, vão se chamar. Nas redes sociais, publicou a foto de um presente enviado por Flora e Gilberto Gil, com os nomes dos bebês. Os jornalistas da Globo, que se casaram em março deste ano, escolheram Pedro e João.

Como Andréia Sadi revelou os nomes dos filhos?

No Instagram, a jornalista mostrou parte do tecido do presente, com as frases: “aqui tem Pedro” e “aqui tem João”. “Meu olho encheu d’água de tanta fofura. Invenção da tia Flora Gil e do tio Gilberto Gil que dá vontade de esmagar”, escreveu na legenda.

Flora deixou seu comentário na publicação. “A gente já ama muito esses 2 meninos ainda nessa barriga linda! Imagine quando sair.”

A gravidez foi anunciada em outubro. “André Rizek e Andréia Sadi serão pais de gêmeos, estão grávidos há quatro meses. Desde já, me intitulo tio-avô dos ‘Rizekinhos’. Sejam bem-vindos!”, falou Lédio Carmona, no “Seleção SporTV”. “Quando tem uma notícia tão marcante, vamos bater palmas. Que venham com muita saúde”, acrescentou Galvão Bueno.

Nos Stories, Andréia já falou sobre a gestação e a rotina de trabalho. “Por aqui babies trabalhando normalmente kkk”, brincou. E mostrou não saber como vai ser após o nascimento dos filhos: “kkkkk só Deus na causa”.

Também perguntaram sobre os famosos desejos das grávidas. “De que o calor que sinto e o nariz entupido passem”, respondeu.

Relacionamento

André Rizek e Andréia Sadi se casaram em março deste ano. “A gente casou na quarentena, então nosso casamento é uma quarentena desde março”, brincou Rizek ao participar do programa “Altas Horas“. “Quando começamos a namorar, ninguém previa a pandemia. Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, virou 24 por 7. Você começou a dividir coisas que, talvez, não fosse dividir em outros tempos, afazeres domésticos, que não sou muito boa. Ele faz tudo! Descobri um André que eu não conhecia. Ele lava roupa, cozinha…” , contou ela.

“Era solteiro havia um bom tempo. Não tinha espelho na minha casa, a Andreia se arrumava no elevador. Mesmo na minha casinha pequena e modesta, a gente construiu a nossa bolha, e se não fosse esse casamento, não sei o que seria, não sei o que seria se não fosse a sua companhia, a gente estar juntos esses meses apoiando um ao outro”, confessou o jornalista.