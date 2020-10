Andressa Suita detalha separação de Gusttavo Lima: ‘para mim também foi um choque’

Na manhã desta terça-feira (13), Andressa Suita se pronunciou sobre seu divórcio com o cantor Gusttavo Lima. A modelo fez uma série de vídeos no Instagram.

O que Andressa Suita falou?

Nos stories da rede social, a modelo comentou: “oi gente, eu precisava vir aqui falar um ‘oi’ para vocês né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, pra mim também foi um choque”.

Andressa Suita continuou e contou que não esperava pelo pedido de separação por parte do sertanejo: “até domingo passado estava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim com eu postei aqui. Na madrugada de domingo para segunda, fui acordada e comunicada que não dava mais para continuarmos como um casal”.

“Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, frisou a atriz. “Sempre fui um livro aberto, sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, assim, o que eu achava que era real né. Não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de separar”, comentou Andressa Suita.

Antes de finalizar o desabafo, a modelo lamentou: “o que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”. Mãe dos pequenos Gabriel e Samuel, a atriz disse que quer seguir em frente pelos filhos: “eu vim aqui falar com vocês, porque minha vida precisa continuar, preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, os meus filhos. E cuidar de mim também, vou seguir por eles e para eles”.

No último vídeo que postou nos stories, Andressa Suita também agradeceu o apoio e mensagens positivas que recebeu desde o anúncio da separação: “fui muito bem acolhida e ainda estou sendo, por vocês, pela minha família, pelos meus amigos”.

Andressa Suita se posicionou a cerca do seu término com Gusttavo Lima pic.twitter.com/1pzzjq6aAe — Garoto do Blog 🗣 (@garotxdoblogofc) October 13, 2020

Como foi o anúncio da separação?

Na última sexta-feira (9), os fãs do casal foram pegos de surpresa. O jornalista Leo Dias publicou uma matéria exclusiva sobre o assunto e conversou com o sertanejo por telefone. Durante o telefonema, Gusttavo falou sobre o fim do casamento com Andressa Suita, afirmou que não houve traição e comentou: “Infelizmente, foi melhor dessa forma”.