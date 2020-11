Andressa Urach mostra remoção de tatuagens e cicatriz do bumbum

Andressa Urach decidiu retirar todas as tatuagens espalhadas pelo corpo. “Não tenho nada contra. Estou retirando as minhas porque me incomodam, porque eu sou modelo”, disse no seu canal de YouTube. Também passa por procedimento para amenizar cicatriz do bumbum ocasionada pelas cirurgias para remoção do hidrogel. Ela foi demitida pela Record TV neste mês e segue novos rumos profissionais.

Como é o procedimento feito por Andressa Urach?

Na quarta-feira (25), a modelo publicou o vídeo, em que fala sobre os procedimentos a laser ao lado do médico, em uma clínica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Enfatizou que são necessárias algumas sessões para apagar os desenhos, sendo que os pretos são mais rápidos que os coloridos. Com cerca de seis, eliminou a frase “sorte sempre” de um braço, a palavra “vida” que tinha no outro, o número “13” em um dedo da mão e o nome do filho, Arthur, que exibia no pescoço.

“Como eu tomei anestesia, então não dói. Leva um sustinho, quando sente o laser. Por isso, é importante fazer em uma boa clínica, que tenha um bom aparelho. Lembrando que não é uma única sessão, depende da tatuagem, tem que fazer uma avaliação médica.”

A modelo está removendo o terço que tem em um ombro, os morceguinhos do bumbum, as letras japonesas das costas e o desenho floral na barriga. “Por isso, pensem bem antes de fazerem tatuagens, porque eu estou arrependida e estou tirando todas as minhas. Ainda falta a da perna, mas ela é muito grande, estamos indo aos poucos”, comentou.

Procedimento no bumbum

Andressa Urach também revelou que utiliza o laser para melhorar o aspecto da cicatriz do bumbum, ocasionada pelas cirurgias para eliminar o hidrogel (que aumentava seu bumbum). “Vocês sabem que quase morri em 2014, quando apliquei o hidrogel. Já passei por mais de 22, 23 cirurgias, já até perdi as contas, para poder retirar o hidrogel, e ficaram algumas cicatrizes e essa é uma delas. Estamos retirando para ficar mais bonitinho, ajeitadinho”. Vale lembrar que a modelo foi vice-Miss Bumbum 2012.

Confira o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=FxgC9xd4q5c&feature=emb_logo