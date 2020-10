De Sandy a Isis Valverde, inspire-se nas tatuagens das famosas

As tatuagens das famosas vão além de traços bonitos com função estética. Revelam muito de suas histórias. Há homenagens a filhos, maridos, carreira e fases da vida.

Quer se inspirar e saber detalhes das tattos de Sandy, Isis Valverde, Grazi Massafera, Giovanna Ewbank e Julia Faria? Confira:

Sandy tem tatuagens delicadas em homenagem ao irmão, marido e filho

Sandy tem seis tatuagens, sendo que a última foi feita no ano passado. Trata-se da constelação de aquário, seu signo. O desenho delicado, no antebraço direito, é assinado por Sabrina Conde.

Uma delas fica na nuca da cantora. A frase em latim “Omnia Vincit Ano” significa “O Amor Vence Tudo”.

No braço esquerdo, são três tatuagens. A mais próxima ao pulso é um “&”, em homenagem à dupla com o irmão Junior Lima, “simboliza a nossa união eterna”. Foi feita em 2007, ano que marcou o fim da parceria.

A tulipa é a flor preferida da cantora. A outra tattoo é a frase “estar, sentir e viver”, da música “Ela/Ele”, composta em parceria com o marido, Lucas Lima.

O filho Theo também está eternizado em uma tatuagem. Seu nome em braile marca o braço direito da cantora.

Tatuagens das famosas – Isis Valverde

A maior tattoo da Isis Valverde fica nas costelas. O desenho das duas máscaras do teatro indica sua paixão pela arte de atuar.

Na nuca, a atriz tem tatuada a frase em latim “Dominus pascit me”, que significa “O Senhor é o meu pastor e nada me faltará”.

Isis Valverde também tem frase na altura da calcinha.

Em um dos tornozelos, a atriz tem tatuado “31/01/14”, data em que ela sofreu um acidente grave. O mapa do Brasil, em traços finos, está no outro tornozelo.

Grazi Massafera investe em desenhos pequenos

A lista de inspiração de tatuagens das famosas conta com as da Grazi Massafera. A mais recente dela fica em seu antebraço e mostra sua fé. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi feita pelo tatuador Didi Tattoo, sócio de Caio Castro, namorado da atriz.

Outro desenho que chama a atenção é o do cotovelo, em homenagem à filha. O “s” do nome Sofia é representado pelo símbolo do infinito.

A atriz ainda exibe pássaros próximos aos seios, estrela na nuca, libélula no pulso direito, estrela no antebraço esquerdo e coração no braço direito.

Giovanna Ewbank desenhou algumas de suas tatuagens femininas

Giovanna Ewbank tem mais de 10 tatuagens. A última é de 2019, uma pantera negra na parte interna do antebraço, para demonstrar seu amor pelos filhos.

Em um vídeo no YouTube, contou que o primeiro desenho foi uma estrela no pulso, aos 15 anos, quando começou a trabalhar como modelo e “me lembro de ter visto a Gisele Bündchen em uma campanha. Então, eu fiz no mesmo lugar da Gisele”. No outro braço, apresenta um mantra em sânscrito. Na lateral do corpo, tem um infinito com dois corações, desenhado por ela, “fiz com a minha mãe e significa amor infinito.”

A quarta e a quinta foram feitas no mesmo dia e com uma amiga. Um coração com símbolo da paz na nuca (também desenhado por ela) e uma coroa no pé.

No antebraço, ainda há um “G” e um “B” entrelaçados, as iniciais dela e do marido, Bruno Gagliasso, protegidas por dois círculos (desenho criado pelo casal). Ao lado, um coração vermelho. Os braços contam ainda com uma cruz, um espírito santo e a expressão “maktub” (“estava escrito“).

Na lateral do quadril, na altura da calcinha, aparece o número 13, que é a data de aniversário do marido. A mão também foi tatuada com a palavra “love” (“amor”).

Tatuagens das famosas – Julia Faria conta sua história

Julia Faria definitivamente não faz parte do grupo que passa muito tempo pensando antes de fazer uma tatuagem. Quando dá vontade, vai e faz. “Como todas as minhas até hoje são pequenininhas, sempre faço umas duas ou três por vez”, contou em vídeo no seu canal do YouTube.

Cada desenho tem um significado especial. A frase “nada menos que tudo”, na lateral do corpo, “é uma frase que a Thaila (Ayala) me falava muito em uma fase que eu estava cheia de dúvidas na vida”. Tem também a palavra “dreamers” (“sonhadores”), “é muito o que eu sou, brinco que é olhar a vida com olhos de turista”, e a frase “I love you” (“eu amo você”), ambas no pé.

A tatuagem “babe” com um coração é de quando tinha acabado de terminar um relacionamento e começou a fazer terapia, “que foi um grande reencontro comigo, foi muito transformador”. Uma das primeiras foi a “lovely inside” (“adorável por dentro”), dividindo espaço com um foguete no antebraço.

Durante um trabalho no São Paulo Fashion Week, tatuou no pulso a frase “Let it be”, título de um dos sucessos da banda The Beatles. “Eu chamo Julia por causa dos Beatles, meu irmão chama João por causa do John Lennon. Eu nasci escutando Beatles, sou muito fã. O ‘let it be’ representa essa coisa de que, quando tudo vai bem, deixa ser do jeito que é, que tudo passa, e quando tudo vai mal, também. É um lema de vida que eu tenho.”

Os três pontinhos no dedo têm ligação com a mania de terminar frases com reticências. “Foi mais ou menos na época que eu lancei o meu primeiro livro. E também porque na vida não tem essa de ponto final, está tudo sempre em movimento.”

A “#” é uma representação do trabalho dela como influenciadora digital. Julia exibe ainda a localização geográfica de Caraíva, na Bahia, e Nova York, nos Estados Unidos, que são os lugares favoritos dela. Nas costas, há ainda a palavra “here” (“aqui”), feita após um retiro, “em que se falou muito sobre propósito, de estar presente, do aqui e agora.”

“O símbolo do infinito, que para mim é o oito, o dia do meu aniversário. Ele representa várias coisas. Uma conexão minha comigo mesma. O infinito tem a ver, mas o número oito é mais forte. Fiz também a cruzinha, que é uma coisa de fé. Fiz atrás do braço o aniversário da minha mãe em romano. E um coraçãozinho no pé.”