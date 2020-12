Andressa Urach põe fim em mistério e revela identidade do noivo

Após fazer mistérios sobre quem seria seu noivo, a modelo Andressa Urach revelou aos seguidores a identidade do amado. Quem está ocupando o coração da ex-A Fazenda é Thiago Lopes. A publicação foi feita no domingo (06).

Discreto, o rapaz mantém um perfil privado no Instagram. Depois de assumir a relação com Andressa Urach, ele passou a ter 20 mil seguidores na rede social.

Ao lado de Thiago a modelo postou uma foto sorridente, em algum aeroporto. “Para sempre meu Thiago!”, legendou ela. Rapidamente, os fãs encheram os comentários com mensagens de carinho ao casal. “Deus abençoe e proteja gravemente!”, desejou uma fã. “Parabéns amore, você merece lindo casal”, disse outra. Seja feliz independente de religião”, escreveu mais uma.

Thiago também aproveitou para responder, e se declarou: “Para sempre minha Andressa!”. Lembrando que os dois estão juntos há alguns meses.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como Urach e o noivo se conheceram?

A história de amor de Andressa Urach e Thiago começo com os dois senso apresentador por uma amiga. “Nossa amizade é tão linda, pois somos muito parecidos em gostos e hábitos”, contou ela em uma publicação recente.

Antes de namorar, a famosa conta que os dois oravam e liam a bíblia juntos por meio de chamadas de vídeo no celular.

Morando no Rio Grande do Sul, Andressa revelou que gostaria de se mudar para São Paulo a trabalho. “Meu amor não queria ficar longe de mim, pediu para eu não ir embora e então ele me pediu em namoro e na hora aceitei. Apesar do pouco tempo de relacionamento, já pensamos em casamento. Como ele é cristão e quer fazer as coisas certas, acabou de me pedir em noivado e já comprou até as nossas alianças de casamento”, contou ela.

Para completar, Andressa garantiu que está feliz com o novo relacionamento. “Se alma gêmea existe eu encontrei a minha e quero muito viver ao lado dele pra sempre. Quando eu estiver oficialmente casada com ele, posto a foto dele aqui pra vocês conhecerem. Por enquanto preferimos manter assim”, disse ela, mas não aguentou esperar e decidiu mostrar o noivo.

Andressa Urach pode estar no BBB 21?

Com o BBB 21 se aproximando, os fãs do reality da Globo especulam que Andressa Urach possa estar no programa. Segundo o colunista Elan Bastos, a loira foi sondada, mas nem a modelo, e nem a emissora falaram sobre o assunto.