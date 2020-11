Saiba quem é o novo namorado de Andressa Urach

Andressa Urach revelou aos seguidores que está namorando. Após deixar a igreja evangélica, a modelo tem compartilhado algumas mudanças em sua vida. Neste sentido, a ex-A Fazenda, falou sobre o novo relacionamento.

Quem é o novo namorado de Andressa Urach?

Na publicação, Andressa Urach decidiu manter o suspense sobre o novo amor. Embora tenha postado a primeira foto com o namorado, ela não revelou a identidade. Isso porque, no clique, o rapaz estava de costas, enquanto abraçava a famosa.

“Meu presente de Jesus. Namorando. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom!”, ela se declarou. Rapidamente, os fãs comentaram a publicação. “Felicidades, amor”, desejou uma seguidora. “ O varão ungido!”, brincou outra. “Linda…Você merece ser feliz!”, declarou outra.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Andressa pretende voltar à igreja?

Depois da “bomba”, que foi a saída de Andressa Urach da igreja, ela passou a ser questionada. Alguns fãs ainda querem saber se ela pretende voltar a alguma denominação. Portanto, nos comentários da foto com o namorado, ela foi questionada sobre o assunto e revelou seus planos. “Vou começar a conhecer outras igrejas, amanhã mesmo já vou visitar uma”, contou.

Também em outro post, ela disse que gostaria de conhecer outras igrejas. “Sei que tem muitas pessoas aqui que torcem por mim. Queria tua sugestão de alguma igreja para eu conhecer. Nunca fui em outra. Sei o quanto preciso de Deus para vencer tudo o que está acontecendo na minha vida”, disse.

Andressa Urach e amigos gays

Recentemente, Andressa Urach revelou que um religiosos a tentou afastar de amigos homossesuais. Além disso, em um desabafo, no Instagram, ela afirmou que se decepcionou na ocasião.

“Uma vez uma pessoa religiosa fez eu me afastar de uma amizade que eu amava, por essa amizade ser gay, essa pessoa religiosa disse que essa amizade estava me levando ao inferno”, contou.

“O mais engraçado que o meu amigo gay que nunca me humilhou e ainda me ajudou no dia que mais precisei, nunca absolutamente nunca me fez mal algum, nem com palavras e muito menos com atitudes. Já a tal pessoa religiosa”, completou ela.

Para completar, Andressa revelou como se sentiu com a situação. “Além de me julgar sendo que eu não estava fazendo nada de errado na época, ainda me empurrou para o fundo do poço literalmente, com atitudes e palavras. Depois que decidiu deixar a igreja, Andressa Urach fez algumas revelações. Sendo assim, ela afirmou que foi um “objeto descartável”.