Anitta chega em Nova York para show de Réveillon na Times Square

Uma das cantoras mais importantes do Brasil atualmente, Anitta foi escalada para se apresentar no Réveillon da Times Square. Para se preparar, ela chegou na noite deste domingo (27), em Nova York e comemorou.

Anitta fará show de Réveillon em Nova York

Chegando nos Estados Unidos, Anitta comemorou mais essa conquista em sua carreira. “Ralei muito na minha vida foi pra isso, chegar um dia e me falarem ‘vai passar o réveillon fazendo o que?’ e eu falar ‘trabalhando, me contrataram’, ‘ah é, onde?’ , ‘Nova York, Times Square'”, celebrou a artista brasileira.

Anitta detalhou que, embora a vacinação contra a Covid-19 já tenha começado, elas são exclusivas para os americanos. Ou seja: ela vai precisar realizar teste todos os dias.

“Não é férias, mas só de ver a neve me sinto de férias. Mas tenho ensaio, estúdio, e todo dia tem que fazer teste, todo dia. As vacinações aqui começaram, mas pra quem é americano. A gente tem que ficar fazendo teste todo dia”, revelou Anitta.

Como será o ‘¡Feliz 2021!’?

O evento conta com a apresentação de Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami. Neste sentido, além de Anitta, o rapper Pitbull, Gloria Gaynor, J-Lo e Andra Ray, também vão cantar no Réveillon. O evento será online por causa da Covid-19.

Já em Miami, a transmissão no dia 31 será com Mike Bahía, Greeicy Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Natalia Jiménez, Llane, Pitizion, Chiquis Rivera, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana, Ivy Queen, Manuel Turizo e Yennis, que vão animar o público de Miami.

Anitta se envolve em polêmica com o clipe ‘Modo Turbo’

Depois do lançamento do clipe ‘Modo Turbo’, no dia 21, promovido por Luisa Sonza com Anitta e Pabllo Vittar, os diretores da Alaska fizeram acusações contra a cantora carioca.

“O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas”, disse Marco.

Depois disso, no Twitter, Anitta se manifestou. “Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não estão mais na minha presença”, escreveu ela.

Luisa Sonza surpreendeu ao se manifestar e apoiar Anitta. “Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente”, respondeu a loira.

Anitta então acrescentou: “E eu só a vergonha de ter te falado para fazer com eles, amiga”.