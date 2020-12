Anitta, J-Lo e mais: veja como será o réveillon da Times Square

A pandemia do novo coronavírus impõe o distanciamento social, mas o tradicional ano novo da Times Square, em New York, no dia 31 de dezembro de 2020, vai contar com muita música ao vivo. Usando uma combinação de televisão e streaming, o show continuará apesar das restrições, e a brasileira Anitta será um das atrações da virada de 2021.

A transmissão da Times Square 2021 começará às 20h (horário de Brasília) em 31 de dezembro de 2020 e terminará só em 1 de janeiro de 2021

Anitta no réveillon da Times Square e mais atrações

Por 116 anos, a Times Square tem sido o centro das atenções mundiais na véspera de Ano Novo, desde que os proprietários do One Times Square começaram em 1904 a realizar celebrações nos telhados para saudar o Ano Novo. A primeira celebração do Ball Lowering ocorreu em 1907, e esta tradição é agora um símbolo universal de boas-vindas ao Ano Novo.

O Réveillon da Times Square contará com apresentações ao vivo de Gloria Gaynor, Pitbull, Anitta, Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Jimmie Allen, Machine Gun Kelly, The Waffle Crew e USO Show Troupe, bem como uma série de atividades especiais e apresentações que acontecerão durante a noite.

Então, em 31 de dezembro, os telespectadores podem sintonizar uma transmissão ao vivo, onde podem escolher entre várias imagens de câmeras para dirigir seu próprio programa de Ano Novo. Além disso, os espectadores também terão a chance de ver outras celebrações de todo o mundo e ouvir mensagens de líderes locais e pessoas de dezenas de cidades de todo o mundo.

Réveillon no Rio é cancelado por pandemia de Covid-19

Como assistir?

O show será transmitido ao vivo em vários sites, incluindo TimesSquareNYC.org , NewYearsEve.nyc , Livestream .com / 2021 e TimesSquareBall.net .

Você também pode assistir ao evento nas redes sociais em Facebook.com/TimesSquareNYC e Twitter.com/TimesSquareNYC.