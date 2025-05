Antes e depois de Francine Piadi: veja as mudanças da atual Power Couple

Atual participante do Power Couple, Francine Piadi, de 41 anos, foi um destaques da edição de 2009 do Big Brother Brasil, ao lado de Max Porto e Priscilla Pires. Dezesseis anos depois, a influencer digital mudou radicalmente. Veja o antes e depois.

Como está Francine Piadi hoje?

Desde que saiu do BBB 9, Francine passou por alguns procedimentos estéticos, como lipoaspiração e uma rinoplastia, procedimento que mudou radicalmente o visual da gaúcha. Em entrevista ao “Sala de TV” do Portal Terra desta quarta-feira, 4, em dezembro do ano passado, a modelo contou que é adapta do bioestimulador de colágeno.

Fran no BBB 9 – Foto: Globo

Francine chegou na final do BBB 9, mas não saiu de lá com o prêmio. Mas a jovem deu continuidade à vida midiática e se tornou influencer digital. Ela também atuou como repórter e participou de programas da Rede TV e Band.

Atualmente, a gaúcha também se dedica a produzir conteúdo adulto e em 2025 integra o elenco do Power Couple com o marido, Júnior.