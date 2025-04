Power Couple estreia dia 29 de abril com 14 participantes

Quem são os 14 participantes do Power Couple 2025

Os participantes do Power Couple 2025 foram revelados pela Record TV, reality show comandado pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites. Esta é a sétima edição do programa, que volta após uma pausa de três, e traz no elenco nomes como Gretchen e Dhomini, ex-BBB.

Gretchen e Esdras – participantes do Power Couple 2025

Gretchen (65) e o músico Esdras de Souza (52) retornam ao reality após o sucesso em outras edições. Casaram em 2020, em Belém.

Fran e Júnior

Francine (41) e Júnior (35) se conheceram na academia. Casados desde 2024, moram juntos e têm dois cães.

Cris e Kadu Moliterno- participantes do Power Couple

Casados três vezes em diferentes cerimônias, Kadu Moliterno (72) e Cris (52) vivem no Rio de Janeiro.

Silvia e André

Viúva de MC Catra, Silvia (47) está junto com André (52) há pouco mais de um ano. Moram no Rio de Janeiro.

Rayanne e Victor

Atores, Rayanne Morais (36) e Victor Pecoraro (47) estão juntos há quase três anos.

Ana Paula e Anthony

Modelo e ator, Anthony (29) é casado com Ana Paula (30), empresária e modelo fitness. O casal, que soma mais de 3 milhões de seguidores, se conheceu pela internet e já participou de “Ilhados com a Sogra”.

Adriana e Dhomini – participantes do Power Couple 2025

Dhomini (52), empresário e apresentador, e Adriana (42), corretora de imóveis, estão juntos desde 2006. Eles moram em Goiânia e são conhecidos pelo bom humor e companheirismo.

Giovanna e Diego

Saídos do “De Férias com o Ex Caribe”, Giovanna (24) e Diego (31) chamam atenção pela espontaneidade.

Bia e Gui

O casal mais jovem do reality: Bia e Gui estão juntos há cerca de dois anos e meio.

Emilyn e Neguinho

O apresentador Everton (37) e a dentista Emilyn (23) enfrentaram idas e vindas antes de apostar no relacionamento. Moram em cidades diferentes.

Nat e Eike

Natália (29) e Eike (28) se conheceram em uma festa na casa de Anitta e são pais da pequena Filipa.

Gi e Eros

Giovanna (37) e o humorista Eros Prado (41) estão juntos desde a faculdade e têm dois filhos.

Tali e Rafa

Depois de trabalharem juntos na RedeTV!, Tali (33) e Rafa (40) casaram e hoje moram em Orlando, nos EUA.

Carol e Radamés – participantes do Power Couple 2025

Carol e o ex-jogador Radamés, ambos com 38 anos, vivem em Brasília com três filhos e vários pets.

Quando começa o Power Couple 2025?

O Power Couple 2025 vai começar no dia 29 de abril, próxima terça-feira. A temporada contará com 14 casais competidores e poderá ser acompanhada gratuitamente durante os programas ao vivos, na Record TV ou pelo Playplus.

Se nada mudar, o prêmio será acumulativo, podendo chegar a R$ 1 milhão. Para quem não sabe, os competidores acumulam dinheiro ao vencerem disputas ao longo do programa.

Se seguir o padrão da edição passada, o cronograma do Power Couple Brasil contará com o seguinte padrão: segundas, terças e quartas são dias de provas. Em um dia é exibida a disputa entre os homens, no outro é quando é realizada a disputa entre as mulheres e por último, na quarta-feira, é quando os casais competem lado a lado.

Também é na quarta-feira que é formada a DR ao vivo. Após definir quais os casais estarão na berlinda da semana, é aberta uma votação no site oficial da Record TV. O casal com menos votos é eliminado na quinta-feira. Sexta-feira é dia de exibir a convivência da casa após a DR e nos sábados os participantes do Power Couple participam de uma festa.