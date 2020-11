Aos 83 anos, morre pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano

Francisco José de Camargo, pai de Zezé di Camargo e Luciano, morreu na noite de segunda-feira (23). Aos 83 anos, estava internado há 14 dias em Goiânia, Goiás. Segundo nota do Hospital Órion, a causa foi parada cardiorrespiratória e instabilidade hemodinâmica. O cantor Zezé e a filha Wanessa já deixaram suas homenagens nas redes sociais. Luciano está em isolamento após testar positivo para Covid-19.

Como foi o quadro do pai de Zezé di Camargo e Luciano?

Francisco teve que ser internado no dia 10 de novembro, quando sentiu dores intestinais. Depois de quatro dias, passou por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão. Zezé di Camargo e Luciano estavam em Goiânia para acompanhar a família. A retirada dos sedativos começou na quinta-feira (18).

O velório teve início às 10h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O enterro deve ocorrer às 17h. As cerimônias estão restritas aos familiares como medida de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus.

O pai da dupla se tornou conhecido pelo público com o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco“, em 2005. A trama conta a história da família, incluindo o esforço e o apoio de Francisco para que Zezé e Luciano conseguissem alcançar o sucesso.

Como foi a homenagem do Zezé di Camargo?

O cantor Zezé di Camargo compartilhou a notícia nas redes sociais com uma foto da mão dele segurando a do pai, além de uma mensagem de despedida e amor. “Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: ‘a vida’ A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto!!Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, Apenas aceite! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, pq sei que minha dor tbm é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!”

Wanessa também se pronunciou nas redes sociais

A cantora Wanessa também usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao avô. “É difícil colocar em palavras a grandeza do ser que foi o Senhor Francisco José de Camargo, meu avô. Agora fica todos os seus ensinamentos. Sua humildade, o seu carinho pelo outro – por quem quer que seja. A forma como o senhor via o mundo e as pessoas, acreditando e vendo o bem em todos. O seu sorriso e a sua voz viverá para sempre em minha mente. O senhor é o meu maior exemplo de que é possível lutar e vencer sem passar por cima de ninguém. O senhor me ensinou a vencer com honra. O senhor, vô, merecia esse descanso! Ninguém merece o paraíso mais do que você! Te amo pra sempre!”