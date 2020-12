Após críticas, Simone explica porque vai ter filho nos EUA

Grávida, a cantora Simone Mendes, 36, da dupla de Simaria, resolveu passar uma temporada na terra do ‘Tio Sam’, nos Estados Unidos. Após receber inúmeras críticas na web por querer planejar o parto da filha no país, a cantora decidiu explicar o motivo da decisão de viajar com a família em meio a pandemia no Brasil. O motivo, é que a cantora comprou uma casa em Orlando.

Através da rede social do Instagram, Simone fez vários Stories para contar o que a motivou a ir para fora do país, mesmo estando grávida da filha, Zaya, sua segunda gestação. No relato, ela também diz que está com o marido Kaká Diniz e o primogênito, Henry, de 5 anos de idade, na casa de um amigo, nos EUA.

Simone rebate críticas na web

No vídeo, ela explica que comprou uma casa e Orlando e que precisava estar lá no momento, para resolver algumas burocracias. Ainda nos Stories, Simone diz que em breve fará um vídeo mostrando detalhes do imóvel. “Vou receber uma casa aqui em Orlando, no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir para cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para, quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas. Se eu estivesse distante, a casa ia ficar muito tempo parada. O dólar com preço que está, condomínio, luz e não sei mais… Sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas”, disse Simone, em sua rede social.

“Sou muito grata a Deus e a vocês pelo carinho. Sei que vocês me acompanham, gostam do meu trabalho e da minha pessoa, por quem eu sou. Pela simplicidade, pela minha história de vida, família. Sei também que sem talento ninguém iria olhar para mim. Não iam me dar o valor devido”, completou a coleguinha, que antes de ir para os Estados Unidos, deu uma passada em Cancún.

Filha da cantora será americana?

A crítica dos internautas nas redes sociais após a Simone revelar o paradeiro de seus próximos meses, é que por estar lá, sua filha terá cidadania americana, ao invés de brasileira. A coleguinha decidiu dar à luz a herdeira e filha caçula, em solo americano. Em outro Stories, ela fala que está com muita saudade de casa, principalmente porque terminaram de montar o quartinho da filha durante a viagem.

Sobre a casa em Orlando, na Flórida, ela diz que está quase finalizada e em breve, irá mostrar no seu canal no YouTube.