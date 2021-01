Após Super Bowl, Lady Gaga cantará hino dos EUA na posse de Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice eleita, Kamala Harris, se preparam para assumir o comando do país em 20 de janeiro após derrotar o rival, Donald Trump, nas eleições presidenciais de 2020. A cerimônia de posse do novo presidente dos EUA é o evento que marcará a transição de governo e terá várias atrações musicais. Uma delas, aliás, é Lady Gaga. A estrela pop foi escolhida pelo próprio Biden para cantar o hino americano em sua posse.

Como será a posse de Joe Biden com participação de Lady Gaga?

O evento marcado para acontecer em 20 de janeiro nos Estados Unidos não terá espaço para o público presente e será transmitido on-line. Isso porque, devido a pandemia de Covid-19 no mundo, incluindo no próprio país que figura no topo do ranking de números de casos e mortes pelo coronavírus, a organização tomou medidas de segurança e saúde para evitar aglomeração de pessoas.

A cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris também deve contar com apresentação de Jennifer Lopez, além de Lady Gaga. Outros nomes ainda seguem pendentes de confirmação. Mas, no que depender de show, a posse de Biden e Harris poderá contar com vários nomes da indústria fonográfica.

Durante a campanha eleitoral do agora eleito presidente dos EUA, nomes como Ariana Grande, Cardi B e Kid Rock apoiaram Biden publicamente. Muitos, inclusive, usaram as redes sociais para incentivar o voto nas eleições americanas e em especial em Joe e Kamala.

Além dos artistas já confirmados e mencionados, membros religiosos e da sociedade civil também devem marcar presença na cerimonia de posse. Donald Trump, derrotado nas urnas, já declarou que não vai à posse do rival.

Lady Gaga canta hino americano

Essa não será a primeira vez que Lady Gaga cantará o hino americano. Em 2016, a estrela foi a atração do tradicional show de abertura do Super Bowl, que aconteceu no NRG Stadium, em Houston, Texas. Na ocasião, Gaga cantou The Star Spangled Banner – o hino dos Estados Unidos.

Além do hino americano, Gaga cantou seu maiores sucessos musicais como Poker face, I was born this way e Telephone. As canções contaram com performances elaboradas e um batalhão de bailarinos coreografados.

Trump na Posse

No último dia 8 de janeiro, quando ainda estava ativo no Twitter, Donald Trump se pronunciou sobre questionamento em relação a cerimônia de posse de Joe Biden. “A todos aqueles que perguntaram, eu não vou à cerimônia de posse em 20 de janeiro”, disse ele.

Caso realmente não compareça ao evento, Trump será o quarto presidente a não prestigiar a posse do seu sucessor na história dos Estados Unidos. O primeiro foi John Adams (em 1801), seguido de John Quincy Adams (em 1829) e Andrew Johnson (em 1869).