Arnaldo Jabor morreu aos 81 anos; relembre carreira

Arnaldo Jabor morreu nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, vítima de complicações após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). O jornalista e cineasta trabalhou na TV Globo, dirigiu filmes e documentários e também foi apresentador.

Arnaldo Jabor morreu?

Arnaldo Jabor morreu aos 81 anos de idade, o carioca estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde dezembro de 2021. O jornalista estava na instituição por conta de um AVC e sofreu complicações que causaram sua morte nesta terça-feira (15). Os detalhes do velório do cineasta não foram divulgados até o momento.

Arnaldo Jabor se formou em cinema pela Itamaraty-Unesco na década de 1960. Ele fez parte da segunda fase do Cinema Novo, um dos movimentos mais importantes da cultura brasileira.

De lá até os anos 2000, ele dirigiu 11 produções: Rio Capital Mundial do Cinema (1965), O Circo (1965), A Opinião Pública (1967), Pindorama (1970), Toda Nudez Será Castigada (1973), O Casamento (1975), Tudo Bem (1978), Eu te Amo (1981), Eu Sei que Vou te Amar (1986), Carnaval (1990) e A Suprema Felicidade (2010). Além disso, Arnaldo Jabor, que morreu por complicações de um AVC, se envolveu no time de roteiristas de 12 obras, sendo filmes, documentários e curtas.

O afastamento do carioca do cinema aconteceu no começo dos anos 1990, a partir daí ele passou a investir na carreira de jornalista. Escreveu para alguns jornais e participou de debates e comentários em programas da Globo, como Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e o Fantástico.

No Jornal da Globo, Arnaldo Jabor esteve na estreia de uma coluna que durava 1 minuto, em 1991. Apesar do pouco tempo de tela, ele comentava diversos assuntos de relevância nacional e internacional. Na época, ele também estava em uma dos quadros de opinião do telejornal, em que dividia espaço com Paulo Francis e Joelmir Beting, a partir de 2000 ele ficou sozinho na coluna.

Ao longo da carreira, Arnaldo Jabor, que morreu nesta terça (15), também lançou livros e foi colunista do O Globo.