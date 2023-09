Até governo ironiza traição de Chico com Luisa Sonza; veja publicação

Não se fala em outra coisa na web que não seja o término do namoro relâmpago entre a cantora Luísa Sonza e o influenciador digital Chico Moedas. Em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira, 20, a loira revelou ter sido traída pelo rapaz. Com a grande repercussão, até a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) pegou carona no assunto e fez um post em tom bem-humorado promovendo o Rio São Francisco.

No Twitter, a página da Embratur relacionou Chico Moedas com o Rio São Francisco, em tom de piada. "Quer ver um Chico que não decepciona? O Rio São Francisco! Além de abastecer 7 estados, sendo essencial para a qualidade de vida de muitos brasileiros, o Chico ainda promove o turismo sustentável e ecoturismo, aquecendo a economia do nosso Brasil. Não tem como não amar, né?", escreveu.

Também conhecido popularmente como "Velho Chico", o São Francisco é um dos rios mais importantes do Brasil. Possui mais de 2.830 quilômetros de extensão, atravessando os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além da relevância econômica, o rio também é um símbolo cultural, inspirando músicas, lendas e festivais.

Veja o post da Embratur no Twitter:

Entenda a piada feita pela Embratur com Chico e Luísa

A publicação feita pela Embratur é uma referência ao término de Luísa Sonza e Chico Veiga, que viveram um relacionamento por quatro meses. O namoro acabou por conta de uma traição cometida pelo rapaz, conforme a própria cantora anunciou em rede nacional.

O término está causando uma grande repercussão nas redes sociais devido à superexposição do namoro dos famosos. Luísa lançou a faixa "Chico" em homenagem ao amado, após apenas dois meses de relacionamento, como parte do álbum "Escândalo Íntimo", que viralizou nas redes sociais e se tornou a música mais tocada do Brasil no Spotify.

Desde então, os dois compareceram juntos a diversos programas de televisão, onde a loira cantou e dedicou a música para o então namorado, enquanto ele assistia à serenata.

