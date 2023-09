Traição? Por que Luísa Sonza e Chico Moedas terminaram

Luísa Sonza, 25 anos, viveu um romance intenso nos últimos meses com o influenciador Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, que rendeu o hit Chico, tocado em todo o país. Nesta manhã de quarta-feira, 20 de setembro, a loira foi ao programa Mais Você e confirmou o término. Ela leu uma carta sobre traição e até Ana Maria Braga chorou.

Luísa Sonza revela por que terminou com Chico

O texto de Luísa Sonza indica que o namorado a traiu. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento num banheiro sujo de um bar”, diz trecho da poesia criada pela cantora. Curiosamente, trecho da música da artista dedicada ao ex cita um bar (da Cachaça, na Lapa, Rio de Janeiro).

Luísa Sonza explicou que não leria a carta que escreveu sobre o assunto, a fez apenas para desabafar, mas a pedido de Ana Maria, resolveu deixá-la pública. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual, só quem já foi traída sabe da dor que se sente, da dor que se acarreta e se desencadeia, o que eles chamam de erro pontual", começou a loira, que se emocionou muito ao ler e chorou brevemente.

"A autoestima destruída. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, se sentir idiota, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. é a quebra de confiança no próximo", continuou. A cantora falou ainda mais sobre a dor, reclamou das acusações de amar intensamente.

"Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finalizou Luísa Sonza. Ana Maria Braga também se emocionou com o momento e falou para qualquer dúvida sobre o assunto, que falem com Chico. O influenciador digital ainda não se pronunciou sobre o assunto. No Instagram sua última publicação é do mês passado e no Twitter ele não faz novos posts desde o dia 6 de setembro.

Assista ao momento:

MEU DEUS!! Luisa Sonza revela a Ana Maria que ela e Chico terminaram e lê carta potente sobre traição ao vivo no #MaisVocê. pic.twitter.com/OgS2xBEnJv — POPline 🎧 (@POPline) September 20, 2023

