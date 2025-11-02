Ator de 50 anos de Stranger Things é denunciado por assediar Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown teria acusado David Harbour de praticar bullying e assédio moral durante as gravações da série “Stranger Things” da Netflix. A atriz de “Enola Holmes” apresentou uma longa queixa contra Harbour antes do início das filmagens da quinta e última temporada da série. As informações do Daily Mail de sábado.

O que aconteceu com os atores de Stranger Things?

David Harbour, de 50 anos, foi alvo de acusações de assédio contra a estrela revelação da série, Millie Bobby Brown, de 21 anos, justamente quando Stranger Things está prestes a chegar ao seu emocionante final. Além disso, Brown teria gravado o episódio final da série acompanhado por um representante pessoal no set de filmagem.

O astro de “Hellboy” não foi acusado de qualquer conduta sexual imprópria na denúncia.

Na popular série de terror, Brown interpreta a personagem principal, Eleven, enquanto Harbour interpreta sua figura paterna, o chefe de polícia Jim Hopper Jr.

Em 2021, Harbour revelou que se sente protetor em relação a Brown, já que começaram a trabalhar juntos quando ela ainda era criança. (Brown tinha 12 anos e Harbour 41 quando a série estreou em 2016.)

Os representantes de Brown, Harbour e da Netflix não responderam imediatamente ao pedido de comentário da imprensa.