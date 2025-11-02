Confira horário e quando sai a 5ª temporada de Stranger Things

As aventuras em Hawkins estão chegando ao fim, mas não imediatamente! Stranger Things foi renovada para a 5ª temporada e, embora não estejamos prontos para dizer adeus, está quase na hora. Mas, até termos que deixar Hawkins oficialmente, podemos agradecer ao Demogorgon por ainda haver muito mais por vir. Contagem regressiva que a nova temporada começa a sair em novembro de 2025.

Que dia sai a nova temporada de Stranger Things?

A quinta temporada da série Stranger Things estreia na Netflix na quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A temporada será dividida em três partes, com os quatro primeiros episódios previstos para novembro, os três seguintes para 26 de dezembro e o episódio final para 1º de janeiro.

No Brasil, a nova temporada entra no catálogo às 22h (de Brasília).

Parte 1 - 26 de novembro de 2025

Parte 2 - 25 de dezembro de 2025

Final: 31 de dezembro de 2025

E tem novidades: Stranger Things sempre homenageou suas raízes criativas escalando ícones do cinema clássico dos anos 80, começando com Winona Ryder. Mas temporadas anteriores contaram com nomes como Sean Astin , de Os Goonies , Paul Reiser , de Aliens , e Matthew Modine , de Nascido para Matar . A 5ª temporada adicionará ninguém menos que a lenda de O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton, à lista em um papel ainda não revelado.

Episódios da 5ª temporada de Stranger Things

Os títulos dos oito episódios (sim, apenas oito, mas chegaremos lá em breve) foram divulgados, então vamos começar nossas especulações:

Episódio 1 : “A Rastejamento”

Episódio 2 : “O Desaparecimento de…”

Episódio 3 : “A Armadilha de Turnbow”

Episódio 4 : “Feiticeiro”

Episódio 5 : “Jogador de rádio polêmico”

Episódio 6 : “Fuga de Camazotz”

Episódio 7 : “A Ponte”

Episódio 8 : “O Lado Certo para Cima” – Parece um possível final feliz, mas sabemos que não é bem assim, não é?