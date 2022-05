Ator Ray Liotta morre aos 67 anos; relembre filmes

O ator Ray Liotta morreu nesta quinta-feira, 26, aos 67 anos. Ele faleceu enquanto dormia, de acordo com o portal americano Deadline. O astro estava na República Dominicana filmando o longa-metragem ‘Dangerous Waters’. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Filmes do ator Ray Liotta

O ator Ray Liotta é conhecido pelo filme Os Bons Companheiros, lançado em 1990, no qual ele interpretou o personagem Henry Hill. Esse foi o papel de maior destaque da carreira do americano.

Ele também se destacou em Totalmente Selvagem (1986), que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e o título de Melhor Ator pelo Boston Society of Film Critics. Depois do sucesso de Os Bons Companheiros, ele esteve em outras produções de destaque como Corina, Uma Babá Quase Perfeita (1994), Cop Land (1997), Hannibal (2001), Narc (2002), entre muitos outros. Em 2005, Ray Liotta venceu o Emmy pelo seu papel no seriado ER, no qual foi convidado para participar.

Além dos longas-metragens, o ator também é lembrado por suas atuações em seriados. Mais recentemente, entre 2016 e 2018, ele protagonizou a série Sombras de Azul ao lado da cantora e atriz Jennifer Lopes.

Atualmente, além do filme Dangerous Waters, o ator estava envolvido em outros projetos. Ray está no elenco da série Black Bird, projeto da Apple+ com previsão de estreia para julho. Ele também assinava a produção executiva do seriado documental Five Families, que tem como tema central as famílias mafiosas de Nova York. No cinema, ele era parte da produção do filme The Substance, e iria lançar o longa Cocaine Bear em 2023.

Ray Liotta tinha 67 anos e estava noivo de Jacy Nittolo. Ele deixa uma filha, Karsen Liotta, fruto do casamento com a atriz Michelle Grace, de quem se separou em 2004.

Nas redes sociais, famosos lamentam a partida do ator. “Ray Liotta morreu. Seu trabalho como ator mostrou sua complexidade como ser humano. Um cavalheiro. Tão triste”, escreveu a atriz Jamie Lee Curtis. “Descanse em paz, Ray Liotta. Amava o seu trabalho”, publicou a estrela de How to Get Away With Muder Viola Davis.

O ator Alessandro Nivola, que contracenou com Ray em Os Muitos Santos de Newark (2021), também prestou condolências: “Descanse em paz, Ray Liotta. Eu me sinto tão sortudo de ter contracenado com ele em um de seus últimos trabalhos. As cenas que fizemos juntos estão entre as melhores da minha carreira de ator. Ele era perigoso, imprevisível, hilário e generoso com os seus elogios. Cedo demais”

+ Famosos com TDAH: 10 nomes do esporte, música e cinema