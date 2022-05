Famosos com TDAH: 10 nomes do esporte, música e cinema

Conhecido como TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade manifesta os primeiros sinais na infância e acompanha os pacientes até a vida adulta. Muitos famosos com TDAH já manifestarem publicamente terem sido diagnosticados com o transtorno, o que não os impediu de ter carreiras memoráveis em suas áreas de atuação.

O que é TDAH?

O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma doença crônica se caracteriza pelos sintomas de impulsividade, falta de atenção e inquietude, surge na infância e acompanha os pacientes pode toda a vida. De acordo com a OMS, o transtorno atinge cerca de 4% da população mundial.

Os sintomas na vida adulta se manifestam de forma diferente da infância. É comum que pessoas com TDAH encontrem dificuldades em planejar tarefas simples do dia a dia e elencar prioridades, ficando estressadas com compromissos. Muitas vezes, precisam ser lembrados por outras pessoas sobre as responsabilidades da rotina ou esquecem facilmente o que precisam fazer.

O tratamento do TDAH envolve múltiplo métodos, combinando medicamentos e psicoterapia.

Sabrina Sato está entre os famosos com TDAH

Sabrina Sato já declarou publicamente que convive com TDAH. Atualmente, a famosa é apresentadora do programa Saia Justa, no GNT.

“Sempre desconfiei que eu tinha TDAH. Pela minha inquietude, pelas mil ideias que vinham na minha cabeça e eu não conseguia organizar. E também porque conseguia prestar à atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Tinha aquele hiperfoco e tentava focar em uma coisa só”, disse em entrevista à Heloísa Tolipan em janeiro de 2021. A famosa disse que nunca deixou o transtorno atrapalhar a sua vida, e acha importante falar sobre o tema. “Eu procuro ajuda, não tenho vergonha”, finalizou.

Fiuk

Quem também tem TDAH é o ator e cantor Fiuk. O ex-BBB foi diagnosticado com a doença crônica ainda na adolescência.

“Se você me perguntar: ‘o que você comeu no almoço?’. Eu não lembro. Eu tenho que parar e pensar e, ainda assim, eu vou ficar na dúvida, porque eu não se se foi de hoje ou de ontem”, revelou o filho de Fábio Junior em entrevista ao Fantástico em setembro do ano passado. “Eu estou no quarto, preciso fazer um negócio na cozinha. O tempo de eu chegar na cozinha, já era. Eu chego na cozinha e falo: ‘o que que eu vim fazer aqui?’. Às vezes, eu tenho voltar o caminho para pegar o pensamento”.

Will Smith está entre os famosos com TDAH

O astro de Hollywood Will Smith também já revelou ter sido diagnosticado com TDAH. Em entrevista à revista Rolling Stone em 2016, o famoso contou que desde criança tem problemas com desatenção e inquietude.

Ele contou que mal conseguia ficar sentado e era difícil ter o mesmo rendimento escolar que seus colegas. No entanto, o diagnóstico não atrapalhou a sua carreira.

Michael Phelps

O nadador Michael Phelps foi diagnosticado com TDAH aos nove anos de idade. O tratamento do atleta inclui terapia medicamentosa e psicoterapia – além disso, ele canalizou suas energias para a natação e se tornou o recordista de medalhas das Olímpiadas.

Atualmente, a mãe de Michael é ativista da organização Mães de Filhos com TDAH, e oferece suporte para outras mulheres que têm filhos diagnosticados com o transtorno.

Adam Levine

Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, participou de uma campanha de conscientização sobre o TDA em 2014 e conversou com a revista americana US Weekly sobre como o transtorno impacta sua vida.

“Quando fui diagnosticado com TDA, não me surpreendi porque eu tinha dificuldades em me concentrar durante as aulas. E agora eu acho que as pessoas percebem meu TDA enquanto adulto no dia a dia. Quando eu não consigo prestar atenção, eu realmente não posso prestar atenção”, disse.

Justin Timberlake

O cantor Justin Timberlake é mais um famoso com TDAH. O astro afirmou ter sido diagnosticado com o transtorno em entrevista ao portal estrangeiro Collider.com. Além do TDAH, ele também afirmou ter Transtorno Obsessivo-Compulsivo.

“Eu tenho TOC misturado com DDA. Tento viver com isso. É complicado”, disse o astro, que não costuma falar sobre o diagnóstico.

Jennifer Lawrence

Famosa por protagonizar a franquia Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence foi diagnosticada com TDAH ainda na infância. Seu apelido quando criança era Nitro, por se muito hiperativa e explosiva, assim como o nitrogênio. Hoje, a atriz é uma das mais famosas atrizes de Hollywood e queridinha dos cinéfilos.

Zooey Deschanel

Zooey Deschanel é mais uma atriz que convive com TDAH. Em 2011, ela escreveu uma publicação no portal HelloGiggles no qual falou sobre o transtorno.

“Você é um adulto não medicado com Transtorno de Déficit de Atenção que também AMA fazer artesanato? Eu sou! Mal tenho paciência para escrever este parágrafo de abertura (já levantei quatro vezes), então eu preciso focar minha mente desfocada em projetos que podem ser concluídos muito rapidamente… Eu reconheço que nunca vou completar algo que exija qualquer tipo de paciência (desculpe, bordado), então decidi focar este blog em artesanato que EU POSSO concluir”, publicou.

Dave Grohl

Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, contou que sua educação foi prejudicada por um “caso violento de TDAH”. Ainda quando era criança, o músico tinha um mau desempenho escolar e seus boletins já indicavam um possível diagnóstico. “Foi péssimo desde a primeira série”, contou. “E eles disseram a mesma coisa a minha vida inteira: ‘Dave tem potencial, se ele pudesse sentar e se concentrar e parar de tentar entreter a classe'”.

Simone Biles

A ginasta Simone Biles, uma das maiores atletas do mundo, só falou publicamente sobre o seu diagnóstico em 2016 em uma publicação no Twitter, após algumas receitas de seus medicamentos vazarem por um grupo de hackers russos. Na época, o público pediu um esclarecimento já que ela supostamente teria um tipo de “licença” para usar uma das substâncias proibidas no antidoping.

“Tenho TDAH e tomo remédio para isso desde criança. Por favor, saibam, eu acredito no esporte limpo, sempre segui as regras e continuarei a fazê-lo, pois o jogo limpo é fundamental para o esporte e é muito importante para mim. Ter TDAH e tomar remédios para isso não é motivo de vergonha”, escreveu.

