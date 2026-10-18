Celebridades

Atriz de Rebelde, Lua Blanco morre após lutar contra câncer aos 39 anos

Família fez comunicado

Escrito por Anny Malagolini
Lua Blanco morre após lutar contra câncer Foto: reprodução
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A atriz e cantora Lua Blanco, conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, morreu neste domingo (18), segundo comunicado atribuído à família. De acordo com a mensagem, a artista enfrentava um câncer nos últimos meses de vida e passou o período cercada pelo carinho de familiares e amigos.

A notícia repercutiu entre admiradores da atriz, que conquistou popularidade ao integrar o elenco da produção juvenil. Na trama, Roberta Messi se destacava pela personalidade forte, pelo estilo marcante e pela ligação com a música, características que ajudaram a transformar a personagem em uma das mais lembradas da novela.

Família comunica morte de Lua Blanco

Em uma mensagem de despedida, a família informou o falecimento de Lua Maria Blanco e compartilhou detalhes sobre os últimos meses da artista. Segundo o comunicado, ela recebeu o apoio de pessoas próximas durante o tratamento contra a doença.

“É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco”, diz o texto atribuído aos familiares.

A mensagem também afirma que a atriz morreu em paz, cercada de amor e amparada pela fé. Os parentes destacaram ainda que a memória de Lua continuará presente na vida daqueles que conviveram com ela.

“Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, afirma o comunicado.

Ao final da publicação, a família pediu respeito ao período de luto e solicitou silêncio diante da perda. Os familiares agradeceram as manifestações de carinho recebidas e reforçaram a necessidade de privacidade neste momento.

A interpretação de Roberta Messi projetou Lua Blanco nacionalmente e aproximou a artista de uma geração de jovens que acompanhava a novela e as músicas associadas à produção. A personagem se tornou um dos destaques da trama, especialmente pela atitude independente e pela relação com os demais integrantes do grupo de protagonistas.

A repercussão da notícia e as homenagens à artista devem reunir manifestações de fãs que acompanharam sua trajetória na televisão e na música.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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