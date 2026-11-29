O humorista Ed Gama virou alvo de acusações de duas ex-namoradas após uma polêmica envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa. Jade Mascarenhas e Sammy Sampaio, também conhecida como Sammy Lee, se manifestaram nas redes sociais neste domingo (29) e relembraram conflitos dos relacionamentos que tiveram com o artista.

A confusão começou após Boca Rosa participar de uma entrevista com Blogueirinha e cair na gargalhada ao ser questionada sobre um possível affair com Ed Gama. O humorista reagiu à situação nas redes sociais, fez piadas sobre a resposta da empresária e brincou que havia ficado magoado.

A atitude provocou uma reação de Jade Mascarenhas, que namorou Ed Gama entre 2023 e 2024. A atriz publicou um desabafo no X, antigo Twitter, criticando o comportamento do ex e acusando-o de tentar conseguir audiência às custas de Bianca Andrade. Depois, Sammy Sampaio também falou sobre o relacionamento que teve com o humorista e trouxe à tona acusações antigas.

O que aconteceu entre Ed Gama e Boca Rosa?

A polêmica começou quando Bianca Andrade foi questionada sobre Ed Gama durante uma entrevista ao programa de Blogueirinha. Ao ouvir a pergunta sobre um possível envolvimento entre os dois, a empresária reagiu com uma gargalhada.

O momento viralizou e Ed Gama decidiu entrar na brincadeira. O comediante publicou vídeos comentando a reação de Boca Rosa, em tom de humor, mas as postagens acabaram incomodando Jade Mascarenhas, que interpretou a situação como uma tentativa de gerar engajamento usando Bianca.

Em seu desabafo, a atriz chamou o humorista de manipulador e afirmou que ele costuma se colocar como vítima. Jade também insinuou que outras mulheres poderiam contar experiências vividas com ele.

Ed Gama namorou Sammy Sampaio

Um dos relacionamentos anteriores de Ed Gama foi com Sammy Sampaio, conhecida também como Sammy Lee. Os dois namoraram e terminaram em fevereiro de 2019. Anos depois, em 2021, o humorista falou publicamente sobre uma suposta traição durante o relacionamento, acusação que Sammy contestou.

Neste domingo, a influenciadora voltou a comentar o assunto e afirmou que foi alvo de declarações falsas e ataques na internet após o término. Sammy também disse que enfrentava depressão na época e preferiu não rebater publicamente as falas do ex para priorizar a própria saúde mental.

Em seu novo desabafo, ela afirmou que era menor de idade quando se relacionou com Ed Gama e mencionou possíveis consequências jurídicas caso decidisse expor detalhes do namoro. A influenciadora, porém, não especificou publicamente quais situações poderiam motivar medidas legais.

Sammy também afirmou que o humorista teria dito que o filho dela poderia ser dele e reiterado acusações de traição. As declarações foram feitas pela influenciadora em suas redes sociais.

Jade Mascarenhas namorou Ed Gama entre 2023 e 2024

Mais recentemente, Ed Gama teve um relacionamento com a atriz Jade Mascarenhas. O namoro aconteceu entre 2023 e 2024, mas o motivo do término não foi divulgado publicamente.

A atriz voltou a mencionar o ex neste domingo, após a repercussão das piadas sobre Boca Rosa. Em uma publicação, ela criticou o humorista por, segundo sua avaliação, tentar ganhar audiência com a situação envolvendo Bianca Andrade.

Jade escreveu que Ed seria “ótimo em manipular e sair de vítima sempre” e sugeriu que outras mulheres ainda poderiam expor situações envolvendo o comediante.

O comentário abriu caminho para a manifestação de Sammy Sampaio, que também retomou acusações relacionadas ao antigo namoro.

Ed Gama se manifestou sobre as acusações?

As declarações de Jade Mascarenhas e Sammy Sampaio repercutiram nas redes sociais e colocaram o histórico amoroso de Ed Gama novamente em evidência. Até o momento, o humorista não havia respondido publicamente às acusações feitas pelas ex-namoradas.

A polêmica, que começou com a reação de Boca Rosa a uma pergunta sobre um possível affair, ganhou outra dimensão após os relatos das duas mulheres. As acusações são declarações feitas publicamente pelas ex e, até o momento, não foram apresentadas como fatos comprovados judicialmente.