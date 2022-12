Atriz Kirstie Alley morre aos 71 anos

Kirstie Alley, uma atriz duas vezes vencedora do Emmy, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 71 anos, após uma batalha contra o câncer.

A morte de Alley foi confirmada por meio das reses sociais com uma declaração de seus filhos.

“A todos os nossos amigos, em todo o mundo… Lamentamos informar que nossa incrível, feroz e amorosa mãe faleceu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente”, diz o comunicado. “Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza de sua alegria infinita de viver e das aventuras que viria pela frente. Por mais icônica que ela fosse na tela, ela era uma mãe e avó ainda mais incríveis”.

Filmes de Kirstie Alley

A atriz Kirstie Alley tornou-se um nome familiar como Rebecca Howe em "Cheers" de 1987-1993 ... um papel que lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro em 1991. Ela conseguiu seu segundo Emmy por seu papel em "David's Mother".

Os fãs também se lembrarão dela por seu papel principal no filme dos anos 80 "Olha quem está falando", nos filmes "Star Trek II: The Wrath of Khan", "It Takes Two" e muitos outros.

Em 2010, sua vida foi narrada no reality show A&E Kirstie Alley's Big Life. Ela também competiu na 12ª temporada de Dancing with the Stars em 2011 e na 7ª temporada de The Masked Singer em 2022.

Jon Travolta presta homenagem à amiga

Após a notícia, o amigo e ex-colega de elenco de Alley, John Travolta, prestou homenagem à atriz nas redes sociais.

"Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo Kirstie ", ele compartilhou ao lado de um estalo da falecida estrela. "Eu sei que nos veremos novamente."

Valerie Bertinelli também compartilhou suas condolências no Twitter, escrevendo: " Oh Kirstie, descanse em paz "

