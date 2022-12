Além de Wandinha, veja quais são os filmes da família Addams

Wandinha tem sido um grande sucesso na Netflix, mas a popularidade da família Addams não é novidade. Faz décadas que as séries e os filmes da família Addams fazem sucesso. Personagens peculiares, o clã gótico já ganhou diferentes rostos nas telas entre as produções.

Longa de 1991 foi primeiro entre os filmes da família Addams

Depois de aparecer em séries de TV, a família Addams ganhou seu primeiro filme em 1991. O longa é um clássico do cinema e foi indicado ao Oscar de Melhor Figurino pelo trabalho marcante da figurinista Ruth Myers.

Dirigido por Barry Sonnenfeld, o longa é um dos mais famosos da história dos personagens nas telias e ganhou interpretações marcantes, como a queridinha dos anos 90, Christina Ricci, que viveu Wandinha, Anjelica Huston, que deu vida a Morticia, e Raul Julia, que foi Gomez.

A trama do longa mostra a família em meio a uma tentativa de golpe por causa do advogado desonesto Tully Alford (Dan Hedaya). O mau-caráter tem problema com Abigail Craven (Elizabeth Wilson) e o filho Gordon (Christopher Lloyd) e então recorre a uma ideia inusitada para conseguir colocar a mão no dinheiro da família.

Ao perceber as semelhanças entre Gordon e o irmão de Gomez, Fester, a quem ele não vê há 25 anos, o advogado planeja uma forma de infiltrar Gordon na casa dos Addams até que consiga o dinheiro que preciso. O problema é que a família não é nada convencional.

Onde assistir: Paramount+ e Amazon Prime Video (para alugar)

A Família Addams 2 (1993)

Depois do sucesso de 1991, a família Addams ganhou mais um longa metragem com o elenco do clássico. Também dirigido por Barry Sonnenfeld, esta continuação também foi indicada ao Oscar, mas em outra categoria, a de Direção de Arte, hoje conhecida como Design de Produção.

Na história do filme, a família ganha um novo membro: um bebê. Ao mesmo tempo, Fester se apaixona pela babá Debbie, o que inicia uma confusão. O problema é , Wandinha e Feioso descobrem que a mulher se trata de uma viúva-negra, que está prestes a acabar com a vida do tio das crianças.

Debbie então manda a dupla de irmãos para um acampamento de verão, mas as crianças não se dão por vencidas e buscam resolver a situação.

Onde assistir: Paramount+, Amazon Prime Video e Youtube Movies

Telefilme O Retorno da Família Addams (1998) teve novo elenco

Alguns anos mais tarde, o público ganhou uma nova versão sobre a família e com um elenco totalmente novo. O Retorno da Família Addams, de 1998, foi um filme feito para TV. A produção foi da Saban Entertainment e Fox Family Films e tinha Tim Curry (conhecido por It - Uma Obra Prima do Medo de 1990) e Daryl Hannah como Gomez e Morticia Addams.

Na pele de Wandinha ficou a atriz Nicole Fugere, que também apareceu na série sobre a família realizada entre 1998 e 1999 pela Fox como a personagem.

Neste longa, a família Addams sai de férias, porém, eles são surpreendidos com um convite inesperado: uma reunião de família. Porém, quando chegam ao lugar, eles descobrem que o convites foi feito para a família errada.

A Família Addams de 2019 é animação

Muitos anos após os filmes da família Addams, a trama ganhou uma versão animada. A produção foi lançada nos cinemas no Halloween de 2019 e ganhou a voz de atores famosos em sua versão original, como Oscar Isaac como Gomez, Charlize Theron como Morticia, Chloë Grace Moretz na voz de Wandinha e Finn Wolfhard como Feioso.

No Brasil, a dublagem da família inusitada contou com Alexandre Moreno (Gomez), Mônica Rossi (Morticia) e Guilherme Briggs (Tio Fester/Chico).

Na história da animação, a família Addams precisa lidar a visita de parentes arrepiantes. No entanto, os dias da mansão dos Addams pode estar com os dias contados.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Animação ganhou a continuação A Família Addams 2: Pé na Estrada (2021)

Em 2021, a lista de filmes da família Addams ganhou mais uma animação. Nesta continuação, Gomez e Morticia colocam o pé na estrada para se conectar com os filhos, que para eles estão crescendo rápido demais. A família sobe em uma trailer e parte em uma aventura de férias pelos Estados Unidos. No caminho, eles encontram parentes e fazem novas amizades.

Onde assistir: Amazon Prime Video

