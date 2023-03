Base da Virgínia é ruim? Maquiadores avaliam produto de R$ 199

A base da Virgínia virou a grande polêmica da internet nesta última semana. Vendida ao preço de R$ 199, o produto lançado pela influenciadora digital foi alvo de dezenas de críticas de maquiadores que reprovaram a qualidade e o custo-benefício da maquiagem, divulgado como um item de luxo pela esposa de Zé Felipe.

Karen Bachini avalia base da Virgínia

A resenha feita pela maquiadora e empresária Karen Bachini foi um dos vídeos que viralizaram na web. Com mais de uma hora de duração, a influenciadora avalia a qualidade e embalagem do produto, além do polêmico termo "dermomake" usado por Virgínia.

A influencer explica que dermomakes não existem - se trata de uma jogada de marketing para agregar valor à marca. Produtos que de fato trazem benefícios para a pele precisam de testes clínicos e são classificados como grau 2 pela Anvisa - o que não é o caso da base de Virgínia, registrada como grau 1.

Karen também testa o produto, que ressalta poros e linhas finas de expressão que não deveriam ficar à mostra quando se passa uma base do tipo. Além disso, a base diz ser a prova d'água, mas saiu completamente do rosto da influencer quando ela espirrou um pouco de água.

Por fim, Bachini reprovou a base da Virgínia e comparou o produto com outras 19 bases nacionais e importadas que entregam melhor qualidade por um preço menor. "Achei uma proposta muito ousada ela desmerecer outras bases nacionais e falar que a dela era melhor. Ainda mais desapontada quando cheguei, testei e vi que esse era o resultado dela", concluiu.

Tássio Santos, do Herdeira da Beleza, também reprova base

Outro influenciador que não aprovou a base da Virgínia foi Tássio Santos, do Herdeira da Beleza. O maquiador teceu críticas bastante parecidas com as de Karen, principalmente sobre o produto não remeter a um item de luxo conforme anunciado e sobre o termo dermomake.

Tássio também falou sobre os tons para pele negra, que sofrem "saltos" grandes de tonalidade entre um e outro e não contemplam todas as pessoas.

Karol Resende

Outra influenciadora digital que reprovou a base da Virgínia foi Karol Resende. Assim como Karen Bachini, a maquiadora realizou o teste para analisar se o produto realmente era a prova d'água e se decepcionou com o resultado.

"Essa marca significa que a água conseguiu penetrar na minha pele, o que já um problema para uma base que oferece essa resistência", disse ao molhar o rosto. Ao sofrer pequenos atritos, o produto já começou a sair do rosto da influenciadora.

TRAMBIQUES: Karol Resende se junta ao time de maquiadoras contra a base da Virgínia e expõe em seu TikTok mais uma das promessas falsas que Virgínia fez sobre o produto 😬pic.twitter.com/JAMoCf8Oi6 — PopTracks (@poptracks) March 9, 2023

Juliana Leme

Um dos pontos criticados pela influenciadora Juliana Leme é a textura da base. De alta cobertura, o produto diz ser 'soft matte', ou seja, toque seco sem pesar na pele. A base da Virgínia, no entanto, se comporta ao contrário e pesa no rosto, se tornando desconfortável.

Juliana também fez o teste de resistência à agua, e é possível ver a base abrindo, além de ter marcado as linhas de expressão da influenciadora.

Carla No Trabalho

Por fim, Carla No Trabalho analisou outro ponto da base da Virgínia. A influenciadora falou sobre o preço do produto, inicialmente vendido por R$ 199 - alto considerando o mercado de bases nacionais.

No entanto, apenas dois dias depois, a base de Virgínia não só entrou em promoção como foi dada de brinde para quem comprasse um dos perfumes da marca. A influenciadora evidenciou que, para que isso acontecesse, claramente o produto não vale o preço pelo qual é vendido. Além disso, a apresentação da base não remete à marcas de luxo.

#basedavirginia #basewepink #wepinkvirginia #estrategiademarketing ♬ som original - carla notrabalho @notrabalho Respondendo a @jessicalima326 a base da Virginia Fonseca é a grande polêmica da semana. vi pessoas comentando que a sacada da marca we pink de lançar produtos com um alto valor é uma estratégia para gerar buzz para os produtos da marca. mas será que essa é uma tática inteligente do ponto de vista do branding e do marketing estratégico? #wepink

VEJA: Brasil proíbe uso de animais para testes de perfumes e cosméticos