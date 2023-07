Aos 24 anos, qual a fortuna de Virgínia em 2023?

A fortuna da Virgínia é uma das maiores entre os influenciadores digitais. Com apenas 24 anos, a loira construiu um império nas redes sociais e abriu sua própria marca de maquiagem e cosméticos, a WePink. A famosa costuma mostrar o faturamento da empresa e não perde a oportunidade de ostentar os ganhos e compras de luxo em seu Instagram.

Qual o valor da fortuna de Virgínia Fonseca?

É possível fazer uma estimativa da fortuna de Vigrínia Fonseca com base nas declarações da influenciadora digital e seus patrimônios. Em 2021, ano em que se tornou sócia-fundadora da WePink, a loira declarou que a empresa teria faturado R$ 10 milhões em seu primeiro mês de operações.

Em janeiro de 2022, Virgínia voltou a falar sobre os faturamentos da empresa e alegou ter arrecadado R$ 168 milhões anualmente. Já os perfumes lançados pela esposa de Zé Felipe, que começaram a circular no mercado antes mesmo da chegada da WePink, renderam o valor de R$ 17,4 milhões.

Em 2023, a mãe de Maria Alice e Maria Flor fez uma live com duração de 13 horas como parte da estratégia de marketing da companhia. Ainda segundo os stories publicados por Virgínia, o evento rendeu R$ 22 milhões.

A loira também divulgou que o total arrecadado com outras três transmissões ao vivo chegou a R$ 59 milhões e comemorou a marca fazendo uma tatuagem no tornozelo com o valor e a data.

Além da WePink, Virgínia também é fundadora da marca Maria's Baby, voltada para produtos infantis, e influenciadora digital, somando mais de 43,6 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

Em outubro de 2020, quando engravidou da primeira filha de Zé Felipe, a famosa foi acusada de ficar grávida apenas por interesse financeiro na fortuna do marido, que é herdeiro do cantor Leonardo. A loira se pronunciou nos stories afirmando que não precisa disso e informou quanto ganhava por mês naquela época.

“Com 21 anos, já consegui me manter e ser independente. (…) Estão dizendo que me vendi para gerar uma vida. Que fiz um contrato de R$ 500 mil para ficar grávida sendo que R$ 500 mil faço em 1 mês, graças a Deus. Não precisava nem estar expondo isso aqui, mas podem entrar em contato com a minha agência. Faço em 1 mês! Por que uma mulher precisa se sujeitar a uma gravidez para receber isso, uma pessoa que está sempre trabalhando”, disse.

Em abril deste ano, Virgínia presenteou Zé Felipe com um jatinho particular avaliado em U$ 10 milhões, equivalente a R$ 50 milhões na cotação da época, de acordo com o jornalista Léo Dias.

Veja: Quem é mais rica? Fortuna de Taylor Swift e outras divas do pop

Como a influenciadora digital e Zé Felipe se conheceram?

Virgínia e Zé Felipe estão juntos há três anos. Conforme relatado por eles, o filho de Leonardo conheceu a esposa pelo TikTok quando ela já era famosa fazendo vídeos de dancinhas. Interessado, o cantor mandou uma mensagem para a 'crush' e foi correspondido.

Os dois começaram a se comunicar virtualmente, e Zé até fez uma música para declarar sua paixão. O cantor viajou até Londrina para encontrar a jovem, e logo começaram a namorar.

Apenas três dias depois de anunciarem o namoro nas redes sociais, Virgínia se mudou para a casa do sogro para que o casal não tivesse que lidar com a distância de morar em estados diferentes. Dois meses depois, a loira engravidou da primeira filha do casal, Maria Alice.

Virgínia e Zé Felipe se casaram em março de 2021 em uma cerimônia apenas para a família na sala da mansão do casal em Goiânia. Maria Alice nasceu em maio daquele ano; já Maria Flor, segunda herdeira dos famosos, veio ao mundo em outubro de 2022.

Veja: Fortuna da Gkay: qual o patrimônio da influenciadora?