Boninho é dono da Globo? Diretor é chefão do entretenimento

Chefão dos realities Big Brother Brasil, The Voice, No Limite e programas como o Caldeirão, entre outras atrações de peso da emissora, muita gente curiosa se pergunta se Boninho é dono da Globo ou herdeiro do canal para ter tanto poder.

Na realidade, Boninho, de 61 anos, é filho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos ex-executivos do canal de televisão.

Atualmente, o marido de Ana Furtado ocupa o cargo de diretor de gênero de variedades da Rede Globo. Ele supervisiona por exemplo o Domingão com Huck, Caldeirão com Mion, Só Toca Top, Zero1, Tamanho Família, além de eventos anuais marcantes como o especial Roberto Carlos e o Show da Virada.

Ele também foi responsável pela criação e programação do canal a cabo Multishow no começo dos anos 90, além de ser o grande líder do Big Brother Brasil e realities como No Limite, O Mestre do Sabor, Hipertensão, entre outros. Boninho já foi indicado 5 vezes ao Emmy Internacional por projetos que comandou na Globo.

A carreira do diretor começou na Radio Excelsior FM em 1987. Alguns anos depois, em 1984, já na Globo, ele criou dirigiu o programa Clip Clip. O famoso também criou o amando programa TV Colosso, que ficou no ar de 1993 a 1997, e o programa Angel Mix, que tinha Angélica e foi encerrado no começo dos anos 2000.

Foi em 2001 que ele trouxe o Big Brother Brasil às telinhas e procurou um formato que agradasse o público. O programa se tornou um fenômeno no país e está há mais de 20 anos no ar.

Quem é Boni, o pai de Boninho

Boni é natural de Osasco, nasceu em novembro de 1935, e entrou na TV Globo três décadas mais tarde, em 1967. Antes da emissora, ele trabalhou em rádios, foi redator nas extintas TV Tupi e TV Paulista, além de trabalhar na TV Excelsior e Rádio Bandeirantes.

Quando entrou no Grupo Globo no final dos 60, se tornou diretor-geral da Central Globo de Produções. Pouco depois, ele pulou para o cargo de Superintendente de Produção e e Programação da Rede Globo, em que ficou responsável pela programação da emissora, além da relação com diretores dos setores de shows, dramaturgia e jornalismo.

Ele trabalhou em parceira com o diretor-geral Walter Clark e foi braço-direito de Roberto Marinho, de acordo com o Memória Globo. Em 1980, o pai de Boninho se tornou-se vice-presidente de Operações da Rede Globo e ficou responsável pela direção da emissora por mais de uma década e então se tornou consultor.

Em 2001, aos 66 anos de idade, e após anos de trabalho na emissora, ele se desligou da Globo.

Afinal, então quem é o dono da Rede Globo?

A Globo pertence a família Marinho, pois todo o grupo foi fundado pelo jornalista Roberto Marinho, que nasceu em dezembro de 1904 e morreu em agosto de 2003, aos 98 anos de idade.

Ele teve quatro filhos com a primeira esposa Stella Goulart Marinho: Roberto Irineu (75), João Roberto (69) e José Roberto (67) e Paulo Roberto, que faleceu aos 20 anos em 1970.

O trio de herdeiros comanda a emissora ainda hoje e segundo o UOL estão entre os principais bilionários do mundo, de acordo com dados de um levantando da Forbes de 2022. Os números da lista mostram que a fortuna de cada um está avaliada em cerca de 2,2 bilhões de dólares, o que equivale a R$ 10,4 bilhões.