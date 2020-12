Bruna Marquezine exibe curvas em fotos de biquíni; veja

A atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos e vídeos, mostrando como passou sua quinta-feira (10). Na rede social, a artista posou só de biquíni e ostentou suas curvas.

Bruna Marquezine toma sol de biquíni

Pela ferramenta dos Stories, Bruna Marquezine apareceu usando um modelo de biquíni tomara que caia lilás e laranja. Com a autoestima em dia, a leonina fez elogios para si. “Normalmente eu tô muito mais pra uma gatinha de beira de estrada que já foi atropelada do que pra uma leoa, mas esse dia juntou a felicidade com o trabalho, mais a franja, os cachos, a pele que tava boa… eu tava insuportável! Leonina até o último fio de mega hair!”, disse a atriz.

Novo cabelo de Bruna Marquezine

Referência de moda para muitos, a atriz da Netflix apareceu com um novo corte de cabelo. Isso porque, a famosa adorou uma franja, além de abandonar corte reto e apostar nas madeixas com fios mais soltos. Além disso, ela deixou de usar os fios super lisos e está com eles ondulados.

Autoestima e críticas ao corpo de Marquezine

Como uma figura pública, Bruna Marquezine é alvo de julgamento frequentemente. Em certa ocasião, cansada das críticas sobre seu corpo, ela chegou a fazer um desabafo falando de autoestima. Ela destacou o quanto mudou sua maneira de lidar com a opinião alheia.

“Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo. Achava que tinha que emagrecer de qualquer jeito. Junto com tudo isso, tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente eu não me achava boa o suficiente para nada. Eu não estava me amando”, contou ela, em vídeo publicado no Instagram.

Ainda sobre o assunto, Bruna disse que chegou a ter distúrbio alimentar, além de depressão aos 17 anos. “Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão. (…) Além disso, tive distúrbio de imagem e distúrbio de alimentação. Toda mulher se sente pressionada pela sociedade para estar no padrão. Eu sofria muito com isso. Sempre me cobrei muito. Enfim, foi um momento difícil e muito delicado”, contou ela, em entrevista ao jornalista Bruno Astuto.