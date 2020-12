Os melhores looks de Bruna Marquezine para se inspirar

Quem está buscando inspiração pode encontrar nos melhores looks de Bruna Marquezine. A atriz é um ícone da moda e tem um estilo bem cheio de personalidade. Que ela é uma atriz incrível e os seus projetos são muito bem feitos, nós sabemos, mas o estilo da atriz também é tão incrível quanto.

Por isso, o DCI selecionou alguns dos looks inspiradores da atriz. São estilos para as mais variadas ocasiões, looks incríveis e que parecem ter saído direto das passarelas para as ruas.

Os melhores looks de Bruna Marquezine

O estilo de Bruna Marquezine sempre foi assunto e chamou atenção. Apesar de apostar looks em sensuais, ela tem um estilo básico e jovial. Confira mais sobre o estilo da atriz:

1. Looks de carnaval de Bruna Marquezine

Para começar, os melhores looks de Bruna Marquezine é claro que vão incluir a escolha dos looks de Carnaval. A atriz sempre curte os bloquinhos de carnaval com muito estilo.

O look acima traz um pouco de mais cores e é bem carnavalesco. Esse é um estilo mais colorido para curtir o bloquinho de Carnaval.

Já esse look traz um pouco mais da personalidade de Bruna, na cor preta, shortinho curto e cropped. Um estilo cheio de personalidade, bem a cara dela.

Assim, os looks de carnaval da Bruna são bem diversificados e não seguem um padrão, assim como todo o estilo dela, não é mesmo?

2. Roupas confortáveis

Bruna Marquezine aposta em roupas frouxas e confortáveis. Blazers com blusas básicas e jeans formam uma combinação perfeita.

Tênis também fazem parte do estilo de Bruna, assim como a aposta em acessórios mais finos, como argolas. Além disso, Bruna sempre aposta em ear cuffs e penteados simples, mas diferentes.

Moletons, calças largas, estilo boyfriend são escolhas frequentes de Marquezine. Uma mistura de estilo despojado com muita atitude.

3. Melhores looks de Bruna Marquezine – Sensualidade

Um pouco de sensualidade também faz parte do estilo da atriz, não é a toa que os melhores looks de Bruna Marquezine trazem um toque bem sexy.

Aposta em vestidos de cetim é certeira. Marquezine aposta nesse estilo em diversas ocasiões. O look acima, por exemplo, foi usado em uma festa de Revéillon.

Como você pode ver, Marquezine aposta em acessórios simples e não faz combinações exageradas. Ela tem um estilo mais básico nesse sentido.

Bruna também aposta na mistura de calças e croppeds, trazendo mais sensualidade para os looks mais simples. Peças com lingerie também fazem parte do estilo da atriz.

Além disso, Marquezine também aposta em visuais mais vintage, inspirado nos anos 80 e 90, o que torna o estilo dela ainda mais especial.

Os looks de Bruna Marquezine demonstram que não é preciso misturar peças ou apostar algo muito exagerado. Ela mostra que uma mistura básica de peças funciona muito bem.

3. Vestidos de tirar o fôlego

Outra marca registrada de Bruna Marquezine está na escolha dos vestidos impecáveis. A atriz sempre acerta na hora de escolher os vestidos, seja para tapete vermelho ou outras ocasiões mais simples.

Vestidos longos e com muito movimento e fluidez são a marca registrada da nossa eterna Salete. Bru sempre aposta em looks com muita personalidade, principalmente quando falamos de vestidos.

A escolha dos vestidos de Bruna é bem certeira. Os looks sempre caem muito bem na atriz. Assim, os vestidos são perfeitos para cada ocasião.

De maneira geral, Bruna Marquezine tem um estilo voltado para o mais básico, mas está sempre ousando de alguma forma.

Cores como preto e branco estão sempre fazendo parte do estilo de Marquezine, assim como acessórios mais básicos, mas que estão em alta.

Além disso, ela sempre aposta em maquiagem mais básica, com tons mais terrosos e uma boca bem iluminada, valorizando os lábios.

Então, ela está sempre lançando tendências e já virou um ícone da moda. Por isso, nos inspiramos com os melhores looks de Bruna Marquezine, não é mesmo?

E se você está com saudade de ver a atriz em ação, em breve, ela estreará uma série da Netflix ao lado de sua melhor amiga, Manu Gavassi. Saiba mais sobre a produção aqui.