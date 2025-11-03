Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas
Mineiro é um dos fundadores do Clube da Esquina
O cantor Lô Borges morreu nesta segunda-feira, 3 de novembro, aos 73 anos, em Belo Horizonte. O artista estava internado desde o dia 17 de outubro após sofrer uma intoxicação por medicamentos. O músico é um dos fundadores do Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento.
Carreira e músicas de Lô Borges
Em 1972, aos 20 anos, ele lançou o lendário “Clube da Esquina”, ao lado de Milton Nascimento. O disco se tornou um marco da MPB, reunindo faixas que até hoje simbolizam uma revolução musical no país. Canções como “Tudo que Você Podia Ser”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela” apresentaram um som moderno, cheio de nuances de jazz e rock progressivo, mas com alma brasileira.
Entre seus maiores sucessos, estão:
- “O Trem Azul” – parceria com Ronaldo Bastos, símbolo da viagem interior e da busca por sentido;
- “Paisagem da Janela” – reflexão poética sobre o tempo e o olhar do artista;
- “Tudo que Você Podia Ser” – uma das mais conhecidas do Clube da Esquina, sobre amadurecimento e coragem;
- “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” – um hino sobre o amor cotidiano;
- “Aos Barões” – faixa do “Disco do Tênis” redescoberta por fãs de indie rock;
- “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” – uma das músicas mais emocionantes de sua parceria com Beto Guedes.