Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas

O cantor Lô Borges morreu nesta segunda-feira, 3 de novembro, aos 73 anos, em Belo Horizonte. O artista estava internado desde o dia 17 de outubro após sofrer uma intoxicação por medicamentos. O músico é um dos fundadores do Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento.

Carreira e músicas de Lô Borges

Em 1972, aos 20 anos, ele lançou o lendário “Clube da Esquina”, ao lado de Milton Nascimento. O disco se tornou um marco da MPB, reunindo faixas que até hoje simbolizam uma revolução musical no país. Canções como “Tudo que Você Podia Ser”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela” apresentaram um som moderno, cheio de nuances de jazz e rock progressivo, mas com alma brasileira.

Entre seus maiores sucessos, estão: