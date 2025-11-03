Celebridades

Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas

Mineiro é um dos fundadores do Clube da Esquina

Escrito por Anny Malagolini
Carreira de Lô Borges Foto: divulgação

O cantor Lô Borges morreu nesta segunda-feira, 3 de novembro, aos 73 anos, em Belo Horizonte. O artista estava internado desde o dia 17 de outubro após sofrer uma intoxicação por medicamentos. O músico é um dos fundadores do Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento.

Carreira e músicas de Lô Borges

Em 1972, aos 20 anos, ele lançou o lendário “Clube da Esquina”, ao lado de Milton Nascimento. O disco se tornou um marco da MPB, reunindo faixas que até hoje simbolizam uma revolução musical no país. Canções como “Tudo que Você Podia Ser”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela” apresentaram um som moderno, cheio de nuances de jazz e rock progressivo, mas com alma brasileira.

Entre seus maiores sucessos, estão:

  • “O Trem Azul” – parceria com Ronaldo Bastos, símbolo da viagem interior e da busca por sentido;
  • “Paisagem da Janela” – reflexão poética sobre o tempo e o olhar do artista;
  • “Tudo que Você Podia Ser” – uma das mais conhecidas do Clube da Esquina, sobre amadurecimento e coragem;
  • “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” – um hino sobre o amor cotidiano;
  • “Aos Barões” – faixa do “Disco do Tênis” redescoberta por fãs de indie rock;
  • “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” – uma das músicas mais emocionantes de sua parceria com Beto Guedes.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Ator de 50 anos de Stranger Things é denunciado por assediar Millie Bobby Brown

O que tem o filho Patrícia Poeta? Apresentadora chora no Encontro

Diane Keaton tinha esposo? Atriz deixa dois filhos

O que Guilherme Boury é de Fábio Júnior?

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio

Patrimônio de Giorgio Armani e quem herdará seus bilhões

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes