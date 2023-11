Milton Nascimento é um dos artistas mais importantes do mundo da música e com suas seis décadas ao microfone o público também tem curiosidade sobre a vida pessoal do cantor. Hoje, aos 81 anos de idade, Milton Nascimento é casado e tem filhos? Descubra!

Milton Nascimento tem esposa?

Milton Nascimento hoje em dia não é casado e não tem nenhum relacionamento com alguém publicamente. No entanto, o famoso chegou a ter alguns romances que receberam os holofotes da mídia e do público, apesar de ser muito discreto sobre sua vida pessoal.

Em 1968, ele se casou com uma jovem estudante chamada Lurdeca, relacionamento que durou cerca de um ano, segundo a coluna de Mônica Bergamo noticiou em 2019, em matéria que trazia uma entrevista com o músico. Milton chegou a ser questionado sobre o assunto pelo jornal, mas não quis dar detalhes e disse que não achava sua vida pessoal amorosa "relevante". Pouco se sabe sobre o casório, apenas que ele ocorreu na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca.

Depois deste relacionamento, entre o final da década de 60 e começo dos anos 70, ele teve um romance com a comerciante e joias e objetos de arte Cáritas. Em entrevista para a Folha em 1997, Cáritas não quis revelar o tempo exato em que esteve ao lado do músico, nem os anos que marcaram o romance, mas contou que ficou por um longo período com ele, viveu com o músico em São Paulo até que ele começou a conquistar uma carreira no exterior.

Mesmo com a separação no começo dos anos 70, eles mantiveram certo contato e Cáritas contou que ia a alguns shows do músico. Não se sabe se Cáritas ainda está viva hoje em dia, na época da entrevista ela tinha 64 anos.

Milton Nascimento já citou a cantora Elis Regina como o "amor de sua vida" em entrevistas, como ao Fantástico em 2012, mas usou a frase para se referir a amizade que construiu com a artista, pois a dupla nunca teve um romance. Elis foi a primeira cantora famosa a gravar uma composição de Milton Nascimento antes da fama do músico e foi uma grande parceira da carreira.

Veja também - Esposas de Fábio Júnior: cantor foi casado 7 vezes

Quem é o filho de Milton Nascimento

Milton Nascimento é pai adotivo do empresário artístico Augusto Kesrouani Nascimento, de 30 anos. Segundo o que Augusto publico no Instagram, em 2022, a história deles começou em Juiz de Fora, quando o rapaz estava começando a adolescência e o conheceu por causa dos pais biológicos, que tinham contato com o músico. Embora fosse próximo da mãe, ele não tinha relação com seu genitor.

O jovem cresceu muito convivendo com o músico e contou que em meados de 2013 Milton teve um grave problema de saúde e ficou quase entre a vida e a morte. Quando o rapaz o visitou no hospital, o cantor ficou radiante de felicidade e eles moraram juntos por um tempo depois disso, época em Augusto ainda estava na faculdade e cuidava do músico enquanto ele recuperava a saúde.

Já adulto, Augusto mudou de sobrenome e adotou o "Nascimento! do cantor. Foi a partir de 2016 que eles entraram com o processo de adoção para que Augusto pudesse ser registrado oficialmente como herdeiro do cantor. Segundo Augusto, Milton sempre quis filhos e tinha o sonho de ser pai.

Após terminar a faculdade de direito no Instituto Vianan Junior, em 2017, Augusto ingressou no mundo artístico e começou a agenciar Milton Nascimento. Ele foi responsável pela criação do projeto A Última Sessão de Música, turnê de despedida de Milton Nascimento e também cuida da carreira de outros artistas, como Maria Gadu e Simone.

Leia também - Fábio Júnior idade: carreira desde a infância