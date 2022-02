Cantora Betty Davis, pioneira do funk, morre aos 77 anos

A cantora Betty Davis, pioneira do funk dos anos 1970 e ex-esposa da lenda do jazz Miles Davis, morreu aos 77 anos. Danielle Maggio, uma amiga próxima de Davis, confirmou a morte da cantora à Rolling Stone. Amie Downs, diretora de comunicação do Condado de Allegheny, onde Davis morava, acrescentou que a causa da morte foram causas naturais.

Trajetória da Cantora Betty Davis

Conhecida por suas letras excessivamente sexuais e voz crua e selvagem, Davis foi um música influente e figura significativa na cena musical de Nova York no final dos anos 60. Quase todo o seu catálogo foi gravado entre 1964 e 1975.

Nascida Betty Mabry em Durham, Carolina do Norte, em 1945, Davis cresceu na Carolina do Norte e Pittsburgh, Pensilvânia, antes de se mudar para Nova York aos 17 anos para se matricular no Instituto de Tecnologia da Moda. Ela trabalhou como modelo e gerente de clube, misturando-se na cena social da cidade com figuras como Andy Warhol, Jimi Hendrix, Sly Stone e Eric Clapton. Mas ela estava mais interessada em música; ela começou a escrever músicas aos 12 anos e gravar algumas no final dos anos 60, chamando a atenção de Miles Davis.

Embora o casamento tenha durado apenas um ano, Betty é creditada por introduzir Miles ao rock da época, finalmente inaugurando a fase de fusão de jazz do trompetista começando com In a Silent Way de 1969 e Bitches Brew de 1970.

Ainda que ela mantivesse o nome dele, Davis nunca quis operar na sombra do ex-marido. “Eu queria que minha música fosse levada a sério”, disse ela mais tarde. “Eu não ia me transformar em uma Yoko Ono ou uma Linda McCartney.”

Depois de ser o foco de um documentário de 2017 (Betty: They Say I’m Different) e um episódio da série Tales From the Tour Bus, Davis lançou sua primeira música nova em mais de 40 anos, “A Little Bit Hot Tonight”, em 2019. Ela tinha uma amiga próxima, Danielle Maggio, cantando em seu nome.

+ O que significa o jubileu de platina da rainha Elizabeth II?