O que significa o jubileu de platina da rainha Elizabeth II?

A rainha Elizabeth II, 95 anos, faz história no domingo, quando se torna a primeira monarca britânica a marcar um Jubileu de Platina. O marco é para comemorar 70 anos de serviço ao povo do Reino Unido, aos reinos e à Comunidade. Elizabeth tornou-se rainha em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei Jorge VI. A seguir, então o que significa o jubileu de platina da rainha.

O que significa o jubileu de platina da rainha Elizabeth?

Um jubileu é o aniversário especial de um grande evento. O termo tem origens bíblicas, aparecendo no Antigo Testamento, em referência a uma lei que afirmava que um ano ‘Jubileu’ deveria ocorrer a cada 50 anos em Israel, como um período de redefinição do perdão da terra e da dívida.

A Igreja Católica Romana celebra jubileus – o perdão dos pecados e a reconciliação – a cada 25 anos. Suas celebrações jubileu começaram em 1300 ad, com o jubileu mais recente ocorrendo em 2000. Apesar das conexões religiosas, os jubileus estão agora mais comumente associados a grandes marcos no reinado de um monarca e estão mais intimamente ligados às celebrações envolvendo a Monarquia Britânica.

Quando tinha apenas 25 anos de idade, a rainha Elizabeth II assumiu o trono do Reino Unido após a morte de seu pai, o rei George VI. Neste domingo, a monarca será a primeira a completar 70 anos de reinado. Isso significa que o país se prepara para celebrar o jubileu de platina da rainha Elizabeth. As comemorações oficiais serão realizadas entre os dias 2 e 5 de junho com desfiles e shows.

Além disso, o Palácio de Buckingham convocou os britânicos com oito anos de idade ou mais a participarem de um concurso de culinária que busca a receita perfeita de pudim para a celebração e a plantarem árvores para comemorar os 70 anos de reinado de Elizabeth II. Para este domingo, no entanto, não há nenhuma grande celebração confirmada.

Por que o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II é tão especial?

O Jubileu de Platina da Rainha é notável porque será o primeiro Jubileu Real a celebrar os 70 anos de um monarca britânico no trono – um feito que é improvável que se repita dentro de uma vida ou duas. A rainha de 95 anos é a monarca mais longeva da história britânica – um título que ocupa desde 2015. A recordista anterior, a Rainha Vitória – que morreu aos 81 anos – era monarca há quase 64 anos.

O Jubileu de Platina também será o primeiro Jubileu de Elizabeth II sem seu marido, príncipe Philip, ao seu lado. O casal Real se casou em novembro de 1947 e foi inseparável por 73 anos. O Duque de Edimburgo morreu em 9 de abril de 2021.

+ Irmã da Rainha Elizabeth II: 8 fatos sobre a princesa Margaret

Quando é o Jubileu de Platina?

O jubileu de platina da Rainha Elizabeth II começa oficialmente em 6 de fevereiro de 2022 – o dia em que seu pai, o rei Jorge VI, morreu. Como em seus aniversários anteriores do dia da adesão, espera-se que ela marque o marco através da reflexão privada em Sandringham, já que o dia é realmente sombrio devido ao aniversário da morte de seu pai. As festividades do Jubileu da Rainha ocorrerão, em vez disso, durante o “Fim de Semana Central do Jubileu”, de 2 de junho a 5 de junho de 2022 – um fim de semana prolongado de feriado bancário – que coincide com a esperança de condições climáticas favoráveis.

Como serão as comemorações do jubileu?

Para celebrar o jubileu de platina da rainha Elizabeth, o Palácio de Buckingham anunciou quatro dias de festas, de 2 a 5 de junho de 2022. Além do plantio de 60 mil árvores em todo o país, ação chamada de “Jubilee Green Canopy”,, e do concurso de culinária que vai eleger a melhor sobremesa, diversos eventos estão agendados.

No dia 2 de junho, mais de 1.000 soldados, cavalos e músicos marcharão no tradicional Trooping the Colour, que não foi realizado em 2020 e 2021 por causa da pandemia. O desfile será feito pelas ruas de Londres. Além disso, 1.500 povoados acenderão um caldeirão para celebrar o jubileu de platina.

No dia 3, a comemoração será uma cerimônia religiosa na Catedral St Paul de Londres. No dia seguinte, no Palácio de Buckingham, um show com “as maiores estrelas do mundo” vai celebrar alguns dos momentos mais importantes do reinado. E no dia 5, mais de 2 mil festas de bairro serão realizadas por voluntários em todo o país e um desfile em Londres encerrará as comemorações com teatro, circo, música e arte de rua.

Qual a fortuna da Rainha Elizabeth II

Aos 95 anos de idade, a Rainha Elizabeth II tem US$ 500 milhões em bens pessoais. Os ativos da realeza incluem, mas não se limitam a investimentos pessoais que estão “principalmente em ações britânicas de blue chip”, uma coleção de arte verdadeiramente massiva, uma coleção de joias igualmente massiva e imóveis — incluindo a Sandringham House e o Balmoral Castle.

Além disso, a Rainha Mãe deixou uma fortuna estimada em 70 milhões de libras para a Rainha, incluindo muitas obras de arte significativas. Embora, de acordo com a BBC, Sua Majestade decidiu que as peças mais importantes deixadas por sua mãe seriam transferidas para a Coleção Real, onde seriam “mantidas em confiança para a nação”.

E falando em propriedades herdadas, o falecido marido da Rainha, príncipe Philip, teria deixado uma propriedade no valor de cerca de £ 10 milhões, incluindo uma coleção de pinturas de Edward Seago, bem como 3.000 livros.

De acordo com o Sunday Times, a Rainha é dona da Royal Philatelic Collection, que é avaliada em £100 milhões e é composta por selos do Reino Unido e da Commonwealth.