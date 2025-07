Cantora Preta Gil morre aos 50 anos nos EUA

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023, e não resistiu à progressão da doença. A informação foi confirmada por pessoas próximas à artista e publicada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira.

Preta estava em uma clínica norte-americana para mais uma sessão de quimioterapia quando passou mal na última quarta-feira (16). Exames realizados na ocasião revelaram que o câncer havia avançado para outros órgãos, agravando seu quadro clínico. Desde então, ela permaneceu sob cuidados médicos intensivos.

Quem era Preta Gil

Filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta Gil nasceu no Rio de Janeiro e construiu uma carreira marcada pela irreverência, defesa da liberdade corporal e combate ao preconceito. Lançou seu primeiro álbum, “Prêt-à-Porter”, em 2003, e desde então consolidou-se como uma voz importante da música pop brasileira.

Ao longo dos anos, Preta também se destacou como apresentadora, empresária e influenciadora digital. Em 2022, enfrentou uma separação conturbada, que dividiu a opinião pública, e no ano seguinte revelou o diagnóstico de adenocarcinoma no intestino, iniciando uma jornada de tratamento que incluiu cirurgias e ciclos de quimioterapia no Brasil e no exterior.

Amigos, artistas e fãs prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o legado artístico e a força pessoal da cantora. Ainda não há informações oficiais sobre o traslado do corpo nem detalhes do velório.

Preta Gil deixa um filho, Francisco, e uma trajetória marcada por música, ativismo e coragem.

Em março deste ano, ela participou do Domingão com Huck, onde anunciou que buscaria tratamento fora do Brasil. No palco, ela relatou os próximos passos do tratamento contra o câncer. “Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada”.

De muitos amigos, Preta frequentemente recebia visitas no exterior.