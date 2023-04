Quem são os filhos de Gilberto Gil?

Gilberto Gil, 80, tem uma família enorme e vários herdeiros famosos. Entre os membros de um dos clãs mais conhecidos da MPB está Preta Gil, Bela Gil e José Gil, além de outros cinco filhos do ícone da música. O artista também tem 12 netos e uma bisneta.

Quem é o mais velho entre os filhos de Gilberto Gil?

A filha primogênita de Gilberto é Nara Gil, 57, fruto do casamento do cantor com Belina Aguiar. Assim como o pai, ela também tem aptidão para as artes e já fez trabalhos na televisão e na música - ela é mais conhecida por interpretar o DJ Black Boy no seriado Armação Ilimitada, exibido até 1988 na Rede Globo.

A herdeira mais velha, inclusive, é a inspiração para a música 'Toda Menina Baiana', um dos maiores sucessos da carreira de Gilberto.

Marília Gil

Marília Gil, 56, é a segunda entre os filhos de Gilberto Gil, também fruto da relação com Belina Aguiar. Apesar de viver rodeado de famosos, ela leva uma vida mais discreta e afastada dos holofotes - vez ou outra aparece ao lado dos demais membros da família em publicações no Instagram. Atualmente, Marília trabalha como produtora cultural.

Preta Gil | Filhos de Gilberto Gil

A cantora Preta Gil, 48, é uma das filhas mais famosas de Gilberto. Ela é herdeira do cantor com Sandra Barreira, segundo casamento do famoso.

A terceira filha de Gil é mais conhecida por seu trabalho na música, além de ser um dos grandes nomes do carnaval brasileiro. Ela também é sócia-diretora da agência Mynd8, que cuida da carreira de influenciadores digitais.

Atualmente, a artista está enfrentando um câncer de intestino. Ela também se separou do marido, Rodrigo Godoy.

Maria Gil

Maria, 47, também é fruto do segundo casamento do veterano. Assim como Preta, a quarta entre os filhos de Gilberto Gil também é cantora mas opta por viver mais discretamente. Na área artística, Maria já fez algumas participações nos álbuns do pai. Ela também é bastante ativa em sua página no Instagram.

Pedro Gil | Filhos de Gilberto Gil

Pedro Gil faleceu aos 19 anos, em 1990, após sofrer um acidente de carro. O automóvel bateu em uma árvore e capotou diversas vezes após o rapaz dormir no volante enquanto fazia uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Assim como o pai, ele também tinha talento para música e fez parte do grupo Egotrip. O rapaz era o terceiro filho de Gilberto com Sandra Barreira.

Bem Gil

Bem Gil, 38, é o filho mais velho de Gilberto com Flora Gil, terceiro casamento do cantor. Gilberto e Flora mantém uma relação desde 1981.

Outro membro da família Gil que segue carreira na música, o rapaz é compositor, cantor, arranjador, produtor musical e multi-instrumentista.

José Gil | Filhos de Gilberto Gil

José Gil, 31, é o segundo filho do cantor com Flora. E adivinha? Ele também é músico! O artista é um dos integrantes do grupo Gilsons, formado por ele, Francisco Gil e João Gil, netos do veterano.

O grupo fez muito sucesso logo com o EP de estreia 'Várias Queixas', que também é o nome de um dos maiores hits do trio. Em 2022, eles lançaram o primeiro álbum da banda, 'Pra Gente Acordar'. Outras faixas de sucesso do grupo são 'Love Love' e 'Proposta'.

Bela Gil | Filhos de Gilberto Gil

Outra filha famosa do veterano, Bela Gil, 35, é a herdeira caçula de Gilberto e Flora. Ela é mais conhecida por seu trabalho como apresentadora de televisão e culinarista, especialista em comida saudável.

A caçula é apresentadora do programa Bela Cozinha, no GNT. Ela também mantém um canal no YouTube onde ensina receitas e fala sobre alimentação.