Carlinhos Maia após mega festa: ‘sei que é errado’

O humorista Carlinhos Maia decidiu se manifestar sobre a mega festa que deu neste final de semana. Após reunir centenas de amigos e influenciadores no ‘Natal da Vila’, no município de Penedo, Alagoas, o humorista foi criticado nas redes sociais, e decidiu se manifestar.

O que Carlinhos Maia falou após a festa?

A aglomeração na festa de Carlinhos Maia revoltou a web e o assunto tomou conta da internet neste final de semana. Depois das inúmeras críticas e “cancelamento”, ele falou sobre o assunto em seus Stories do Instagram.

Como justificativa, ele afirmou que não estava sendo hipócrita. “O mundo tá se aglomerando e a gente sabe disso e é hipocrisia a gente achar que não”, afirmou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Sei que é errado aglomerar, mas fiz seguindo todos os protocolos. Foi melhor do que fazer uma coisa por trás das câmeras” disse ainda.

Segurança da festa

Segundo Carlinhos Maia, os convidados todos fizeram exames antes de entrar na festa. “Já que isso tá acontecendo, eu prefiro não ser hipócrita e mostrar pras pessoas o passo a passo e o protocolo, tudo dentro da lei, entendeu?”, continuou ele.

O humorista, que tem 20 milhões de seguidores no Instagram, ainda garantiu que todos realizaram os testes. “Numa imagem parece uma coisa gigantesca, mas não é”, disse.

Carlinhos Maia polemiza antes mesmo da festa

Apesar das críticas, quando questionado, Carlinhos Maia disse o porquê não cancelaria o evento que acontece anualmente.

“Não é explicação! É satisfação para o meu público. Muita gente está desde o início da pandemia sem sair de casa. Respeitam. Como estou fazendo um evento, é minha obrigação informar o passo a passo, principalmente da segurança. Eu sei que já estou errado só por fazer. Mas também sei o que está por trás disso. Não é só uma festa. São muitas vidas que precisam trabalhar”, escreveu ele.

Ele ainda disse que a festa ajudaria os moradores e economia local a se movimentar. “O mundo está na rua! Pelo menos aqui no meu estado não tem um bar vazio, não tem um shopping vazio, não tem um avião vazio… Esse evento é solidário para um povo que precisa trabalhar! Até a noite. Fiz tudo dentro das normas!”, afirmou ele.

O natal da vila vai acontecer, justamente para gerar ainda mais visibilidade para o povo da vila. Não teve ano passado. Tudo dentro da lei. Com autorização da sec de saúde, o número permitido de pessoas, bombeiro, polícia!! Testes, e desentoxicador! — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) December 18, 2020

Tatá Werneck detona atitude de Carlinhos Maia

A apresentadora Tatá Werneck, que já tinha criticado Gabriela Pugliesi, não ficou calada com a situação. Mesmo tendo recebido Carlinhos Maia em seu programa, ela não “passou pano”. “Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida , é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?”, disse a esposa Rafael Vitti, no Twitter.