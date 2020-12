Em meio à pandemia, Carlinhos Maia dá mega festa e gera polêmica

Em meio à alta no números de internações e mortes por Covid-19 no Brasil, Carlinhos Maia promoveu uma festa em Penedo, no Alagoas, na madrugada deste domingo (20). O evento reuniu inúmeras pessoas da famosa ‘vila’ do humorista e influenciadores. A aglomeração de pessoas foi inevitável.

Nas redes sociais, Carlinhos Maia atualizou os fãs em tempo real sobre a festa que aconteceu como forma de homenagem a Vila Primavera, onde cresceu e se tornou uma estrela. Nas imagens é possível observar pessoas sem o uso de máscara e aglomeradas em menos de 1 metro de distância uma da outra.

Famosos na festa de Carlinhos Maia

O evento intitulado ‘especial de Natal’ contou com a presença de inúmeros famosos. Entre as atrações musicais Dennis DJ, Gabi Martins e Mano Walter. Além deles, nomes como Leo Dias, Matheus Mazzafera, Lucas Viana, Pyong Lee e Emily Garcia, que inclusive está grávida, também estiveram na farra do comediante.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Covid-19

Prevendo críticas, Carlinhos Maia recorreu às redes sociais na madrugada desta sexta-feira (18) para afirmar ter tomado os cuidados necessários para promover o evento. Segundo o humorista, ele conseguiu a autorização de secretário de saúde da cidade que teria determinado um número máximo de pessoas na festa.

Carlinhos ressaltou que bombeiros e policiais estiveram na evento para garantir a saúde e segurança dos convidados. Além disso, ele informou que todos foram testados negativo para o coronavírus e que no evento tinha desintoxicador.

Críticas a Carlinhos Maia

Apesar de todos os cuidados citados pelo famoso, os internautas não economizaram nas críticas ao observar a aglomeração de pessoas através das redes sociais do humorista. Muitos até citaram o fato de Gabriela Pugliesi, no início da pandemia ter reunidos meia dúzia de amigos em sua casa, e ter sido cancelada.

Carlinhos Maia revela que levou 5 anos para ter 1ª vez com o marido

“Sabe qual é o problema? Quem consome o conteúdo dessa porra desse Carlinhos Maia é gente humilde, que sai de casa por necessidade, daí vê esse bosta postando festa no meio da pandemia, faz o mesmo, contamina a família, mata todo mundo e por aí vai…cadê a responsabilidade?”, disparou um internauta.

“Aliás, Carlinhos Maia sendo um lixo não é novidade!!! Agora tem um monte de gente q estava lá e nem sei porque estou surpreso! Espero que todos sofram represálias da mídia e pessoas”, disse outro logo em seguida.