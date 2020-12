Casamento de Andressa Urach é adiado; entenda o motivo

A modelo Andressa Urach anunciou que teve o casamento com Tiago Lopes adiado. Os dois iriam se casar nesta quinta-feira (17). Em suas redes socias, ela revelou o motivo da mudança em cima da hora.

Por causa do tempo chuvoso, a data foi adiada para segunda-feira (21). Portanto, a comemoração que aconteceria hoje, ficou para a próxima semana. “Como vamos fazer a cerimônia ao ar livre, decidimos mudar a data para que não ocorra chuva no dia”, explicou a famosa. Já a lua de mel será na República Dominicana.

Casamento de Urach será sem convidados

Andressa Urach, que já chegou a ser contra o isolamento social, parece ter mudado seu pensamento, e quer respeitar as medidas de distanciamento social. Sendo assim, ela não pretende ter convidados na festa.

“Sobre os convidados: No dia do casamento do cartório, estarão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com COVID e aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do vírus. Mas como gostaríamos muito de registrar esse momento tão importante em nossas vidas, decidimos que vamos fazer um ensaio de fotos lindooo com o @brunodiasfotografias”, esclareceu Urach.

Andressa Urach estará no BBB 21?

Seria o sonho dos fãs Andressa Urach no BBB 21? Segundo a própria ex-Miss bumbum, ela participaria do programa. Depois de boatos, ela foi entrevistada por Léo Dias, e revelou o que faria se fosse convidada por Boninho.

“Sempre tive o sonho de entrar no Big Brother Brasil. Mandei um vídeo com 21 anos. Um ano antes de entrar em A Fazenda, passei pela entrevista, fiquei no hotel para ser selecionada mas, infelizmente, não entrei. Se o Boninho me chamasse, eu iria amar”, contou a loira.

Para completar, Andressa não nega que poderia fazer barracos no Big Brother. Embora tenha mudado por causa da igreja, ela garante que sua personalidade é a mesma.

“Continuo com uma personalidade forte. Não prometo que não faria barraco. Isso eu não posso prometer porque a gente é humano e tem nossos limites”, garantiu.