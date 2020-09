Eleições 2020: de Thammy a Mionzinho, veja quem são os candidatos famosos

A votação deste ano vai acontecer nos munícipios no mês de novembro. Mas algumas caras já são conhecidas do público por conta de trabalhos feitos antes da política. Confira quem são.

Na corrida das eleições para prefeito e vereador de 2020, alguns rostos já são conhecidos do público de longa. Isso porque já estavam na mídia, por outros motivos, antes de ingressar na carreira politica. Mas esse ano algumas celebridades resolveram se arriscar para conquistar um lugar na câmara. Então, saiba quem são os candidatos famosos nas eleições 2020.

Quem são os candidatos famosos nas eleições 2020?

Mionzinho

Victor Rodrigues Coelho, conhecido como Mionzinho ficou famoso por ser o assistente e sósia de Marcos Mion. Ele participou de programas da MTV e do Legendários, na Record. Entretanto, o humorista ingressou na carreira politica e está correndo ao cargo de vereador na cidade de São Paulo. Ele está pelo partido NOVO e vai defender pautas liberais.

Thammy Miranda vai disputar as eleições 2020

Não é a primeira vez que Thammy, de 37 anos, se candidata a cargos político. Em 2016, o ator quase foi eleito, mas ficou como suplente na câmara. Porém, se tornou assessor no gabinete do vereador Isac Felix (PL). Nesse ano, o candidato está pelo PL (Partido Liberal) e pretende levar as pautas LGTBQIA+ para o setor da direita. Ele concorre para vereador por São Paulo.

Candidatos famosos – Pedala Robinho

Famoso pelo seu humor na televisão há mais de 20 anos e conhecido como Pedala Robinho, Nestor Bertolino se candidata a vereador nesta eleição. O humorista já havia tentando se eleger deputado federal em 2018, mas não conseguiu. Se eleito, Bertolino quer levar os temas de inclusão social para dentro da câmara.

Celso Russomano

Russomano já está na politica desde 1995, quando se elegeu deputado federal. Contudo, o politico também apresenta quadros em defesa do consumidor na televisão. Já é a terceira vez que ele tenta se eleger prefeito de são Paulo. Agora, Russomano conta com apoio do presidente Bolsonaro. Ele está entre as primeiras posições segundo as pesquisas eleitorais. Contudo, esse cenário já ocorreu nas ultimas eleições e o candidato não foi para o segundo turno.

Diego Hypolito

O ex-ginasta e medalhista olímpico, Diego Hypolito, se lançou como candidato a vereador na cidade de São Paulo. O atleta vai concorrer pelo PSB e tem como principal pauta defender o esporte. A escolha do partido, que faz oposição ao presidente da republica foi uma surpresa. Pois Hypolito teria se encontrado com Bolsonaro mais de uma vez e os dois eram vistos como aliados. É a primeira vez que Diego tenta se eleger na politica.

Candidatos famosos – Marcos Harter

Participante de dois reality shows, BBB e A Fazenda, Marcos Harter tenta se eleger como vereador pela cidade de Sorriso, no Mato Grosso. O ex-BBB teve uma passagem polemica pelos dois programas, inclusive foi expulso por agressão a sua namorada no reality da TV Globo. Após o ocorrido, Marcos foi julgado, mas absolvido do processo. O médico já tentou se eleger como deputado, mas sem sucesso. Atualmente está pelo PSC.

Marcelino Carioca

O ex-jogador de futebol tenta pela sexta vez se eleger em São Paulo. Passou por cinco partidos e hoje está como candidato a vereador pelo PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro. Embora o PSL e o presidente da republica tenham questões mal resolvidas, Marcelinho afirma se um grande apoiador de Bolsonaro. Além disso, Marcelinho, que é ídolo do Corinthians, sofreu críticas por parte da torcida por seu posicionamento.

Candidatos famosos – Neném

Batizada de Potiguara da Silva Oliveira, a cantora é conhecida apenas como Neném. Ficou famosa juntamente com sua dupla e irmã Pepê. Neste ano, ela se arrisca para conseguir uma vaga na câmara de vereadores de São Paulo. Neném está pelo partido PROS e é a primeira vez que tenta um cargo politico. A cantora conta que seu objetivo, caso ganhe, é ajudar muitas pessoas. Pois ela teve uma vida difícil antes da fama.

Celinho Fat Family

O integrante da famosa banda Fat Family, Celinho Cipriano ingressou na carreira politica. Neste ano ele tenta se eleger como vereador na cidade de São Paulo pelo PTB. Em entrevista ao UOL, Celinho conta que após a morte de sua irmã, ele quis fazer algo em prol da sociedade e entrou na disputa eleitoral. O artista já manifestou que seu apoio irá para o candidato a prefeito, Celso Russomano, que também está no time de candidatos famosos.

Candidatos famosos – Dr. Bactéria

Roberto Martins Figueiredo é um biomédico brasileiro, conhecido como Dr. Bactéria por participar do quadro “Tá limpo” do programa Fantástico. O médico vai disputar em 2020, pela primeira vez, o cargo de vereador em São Paulo pelo partido PSD. O candidato já manifestou seu apoio a Andrea Mattarazo para a prefeitura da capital paulista.