Cid Moreira família: quem são os filhos e esposa do jornalista

Primeiro âncora do Jornal Nacional da Globo, Cid Moreira morreu aos 97 anos nessa quinta-feira, dia 3 de outubro. Ele era casado com Fátima Sampaio, 60 anos, e deixa três filhos. Ele fez aniversário no dia 29 de setembro.

Família de Cid Moreira

Dono de uma voz inigualável, Cid Moreira marcou a história do jornalismo e da TV brasileira, mas sua vida pessoal era mantida com descrição. Ele era casado com Fátima Sampaio há 24 anos e a conheceu em um torneio de tênis. Sampaio também é jornalista e à época que se conheceram era repórter da revista "Caras". Os dois não tiveram filhos.

Cid Moreira é pai de Rodrigo, fruto de seu casamento com Olga Verônica Radenzev. Ele também é pai de Jaciara, que faleceu em 2020. Ela foi fruto do seu primeiro casamento com Nelcy Moreira. Roger é seu filho adotivo.

Causa da morte

De acordo com Fátima Sampaio, em depoimento no programa Encontro com Patrícia Poeta, no dia 3, o jornalista estava internado desde setembro e enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022, e nas últimas semanas estava tratando uma pneumonia.

Ele faleceu no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A causa da morte foi insuficiência renal crônica.