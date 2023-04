Cid Moreira tem quantos anos? Jornalista é casado?

O jornalista e apresentador Cid Moreira é um dos mais famosos comunicadores brasileiros, acumulando passagens por importantes noticiários como o Jornal Nacional e Fantástico. Atualmente aposentado, o famoso está afastado da televisão e faz raras aparições públicas.

Qual a idade do Cid Moreira?

Cid Moreira tem 95 anos de idade. Nascido em 29 de setembro de 1927, o comunicador seguiu como contratado da Globo até 2019, quando completou 50 anos de carreira.

Longe da TV, o apresentador atualmente utiliza sua página no Instagram para interagir com os seguidores - ele acumula mais de 900 mil pessoas que o acompanham. O jornalista também mantém um canal no YouTube, onde fala sobre os mais diversos assuntos.

Em 2022, Moreira revelou que foi diagnosticado com problemas renais e realiza o tratamento de diálise há mais de um ano. Em seu canal, ele até publicou um vídeo explicando aos internautas a diferença entre diálise e hemodiálise.

O jornalista começou a trabalhar em rádios na década de 50 até chegar na televisão, além de também ser locutor. Chegou para ficar na Globo em 1969, quando foi escolhido para substituir Luís Jatobá no Jornal da Globo.

Moreira também foi o primeiro âncora do Jornal Nacional, que fez sua estreia no mesmo ano. O jornalista permaneceu na bancada do mais importante noticiário do país por 26 anos, até ser substituído por William Bonner em 1996. Ele também foi locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Quem é a esposa de Cid?

Cid Moreira é casado com a jornalista Fátima Sampaio, de 58 anos, com quem mora atualmente no Rio de Janeiro. Os dois estão juntos desde o ano 2000.

O casal se envolveu em uma polêmica com os filhos do apresentador nos últimos anos. Em julho de 2021, Rodrigo e Roger Moreira abriram um processo para pedir a interdição do jornalista e a investigação de Fátima. Segundo os herdeiros, a esposa de Cid Moreira teria se apropriado dos bens do apresentador se aproveitando da "senilidade, idade e doença" do famoso. Eles também a acusaram de transferi R$ 40 milhões que eram do jornalista, vender 11 dos 18 imóveis e o manter em cárcere privado.

Cid, no entanto, afirmou ter comprovado sua sanidade e que as ações movidas pelos filhos são motivadas por interesse financeiro.

Em entrevista à revista Quem, em agosto de 2022, ele afirmou que não tem intenção de se reaproximar dos filhos por ter se sentido desonrado e ' jogado no lixo' por causa de dinheiro. "Eles queriam me interditar e cuidar de mim. Quem cuida de mim é a Fátima e muito bem, como vocês estão vendo. Foi um preço alto que paguei pela fama. Mas o Roger agiu mal desde a primeira vez que tentou me desonrar", disse.

Quem são os filhos de Cid Moreira?

Cid Moreira tem um filho biológico, Rodrigo, 55, fruto do casamento do jornalista com Olga Verônica Radenzev. O jornalista também tem um filho adotivo, 43, que é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, ex-esposa do famoso.

Roger conviveu com a família de Ulhiana e Cid desde os 14 anos de idade, mas foi adotado apenas aos 20 anos. Cid, no entanto, afirmou ter se arrependido da adoção e retirou o filho de sua lista de herdeiros. "Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Esse cara vai para mídia falar que eu estava mal-alimentado", disse durante a mesma entrevista à Quem.

Esse não é o único processo movido pelos filhos. Roger já havia aberto outra ação contra Cid Moreira por homofobia, abandono afetivo, intelectual e evasão escolar. Já Rodrigo também pediu indenização ao jornalista por abandono afetivo, mas perdeu o processo.

