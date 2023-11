Jéssica na década de 2000 no Bom dia e Cia e atualmente - Foto Reprodução/SBT/@estevesjessica

Como está a Jéssica do Bom Dia e Cia hoje?

Jéssica Esteves, hoje com 32 anos, ficou famosa ao apresentar o programa matinal "Bom Dia e Cia" no SBT na década de 2000, mas hoje não trabalha mais na TV. Atualmente, a ex-apresentadora é casada e tem uma filha, dedicando-se ao cuidado da família, longe dos holofotes.

Descobrimos que Jéssica Esteves deixou a carreira artística há mais de dez anos e seu último trabalho nas telinhas foi justamente no Bom Dia e Cia, quando ficou no comando da atração ao lado de Kauê Santin até 2005. Depois disso, a ex-apresentadora seguiu outro caminho.

A paulista fez sucesso durante o período em que esteve à frente do programa e se tornou garota-propaganda de dezenas de marcas. Até ganhou sua própria boneca, uma linha de roupas e de brinquedos. Jéssica também se tornou apresentadora do "Sessão Premiada", outro programa do SBT.

Esteves começou a trabalhar como modelo, participando de campanhas publicitárias, quando tinha apenas 3 anos de idade. Conquistou seu primeiro papel na televisão em 2002, quando fez uma breve participação na série "Sandy e Junior", partindo para o SBT em seguida. A jovem foi uma das competidoras do show de talentos "Pequenos Brilhantes" e entrou para o grupo musical Turma Dó-Ré-Mi, que se apresentou no Teleton em 2003, e chamou a atenção dos produtores do canal.

Depois de deixar a TV, Jéssica se formou em Jornalismo, mas não atuou na área. A famosa passou por problemas pessoais ao perder a mãe em 2012 e, posteriormente, o pai em 2019. Para sustentar a família, trabalhou como recepcionista e vendedora, mesmo após ter sido uma estrela das manhãs do SBT, conforme revelado por ela ao Notícias da TV em 2018.

Hoje, Jéssica é casada e tem uma filha chamada Elisa, nascida em outubro. Em sua página no Instagram, a paulista compartilha muitos cliques ao lado da família e ainda recebe mensagens saudosas de fãs que sentem falta de vê-la nas telinhas.

Porque não tem mais o Bom Dia e Cia?

O Bom Dia e Cia ficou no ar por mais de 20 anos, sendo encerrado em julho de 2023. Em seus tempos áureos, o programa foi responsável por revelar nomes famosos até hoje, incluindo Maísa, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara. A última apresentadora foi Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos.

Em agosto, a herdeira revelou em entrevista ao PodPah que a decisão de encerrar o programa veio da alta cúpula do SBT por conta da proibição de fazer publicidade infantil. “Teve outro lance da gente ser proibido de fazer merchan pra crianças. Vários órgãos foram tirando [a programação], porque eles achavam que a gente instigava a criança a comprar e gastar dinheiro, mas não era isso. Foi mudando e acabou. A audiência diminuiu”, disse.

O programa estreou em 1993, voltado para o público infantil, e apresentava uma variedade de desenhos animados e brincadeiras interativas, nas quais as crianças podiam participar por telefone. Os jogos e sorteios renderam alguns dos momentos mais icônicos da atração, como o famoso grito de "Playstation" quando os apresentadores giravam a roleta de prêmios.

Diversos apresentadores passaram pelo Bom Dia & Cia ao longo dos anos, contribuindo para a popularidade do programa. Além dos citados anteriormente, também estiveram por lá Eliana, Jackeline Petkovic, Bozo, Ana Zimerman e até a dupla Patati Patatá.

O programa foi transmitido de segunda a sexta nas manhãs da emissora durante duas décadas, até que chegou ao fim.

