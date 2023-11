O que acontece no final da novela A Gata?

Estrelada por Maite Perroni e Daniel Arenas, A Gata tem uma história de amor impossível cheia de reviravoltas. O final da novela também não é diferente e ganha muitos desfechos surpreendentes, como o destino das vilãs Lorena e Gisela. Veja o que acontece com Paulo e Esmeralda e os demais personagens.

Final de Paulo e Esmeralda em A Gata

Depois de muitas dificuldades, Paulo e Esmeralda finalmente conseguem ficar juntos no final da novela A Gata. Na reta final da história, o rapaz até perde a memória e quase fica com Gisela. No entanto, ele recupera as lembranças e se recorda de todo o amor que sente por Esmeralda e que foi Gisela quem atirou nele.

Nas últimas cenas da novela, depois que os inimigos do casal ganham seus amargos finais, os dois ficam livres para enfim viverem seu grande amor. No capítulo final de A Gata, a dupla sobe ao altar para selar a união e Paulo se declara para a amada: "Esmeralda você é o amor da minha vida. Eu te amo e tudo o que sinto por você não posso expressar com palavras. Mas te prometo, vou passar o resto da vida procurando por essas palavras minha musa".

"Eu te amo e vou te amar sempre", responde a moça, que depois beija o amado apaixonadamente. Os dois ganham o carinho e os parabéns dos convidados da cerimônia, até que ficam sozinhos na pista de dança e terminam sua história com um grande beijo. Depois das cenas felizes no final do casal, a novela A Gata termina mostrando um flashback do começo da história deles.

O que acontece com Gisele no final de A Gata

Gisele se dá mal no final da novela A Gata. A vilã comete diversas maldades ao longo da história ao ficar obcecada por Paulo e querer tomá-lo a qualquer custo. Ela é responsável pela perda de memória de Paulo quando atira na cabeça do rapaz, mata Edgar (Ricardo Franco) e comete atrocidades. Ela não morre, mas tem um desfecho terrível indo parar em um manicômio.

Após perder Paulo de uma vez por todas para Esmeralda na reta final da novela A Gata, a mulher decide se mudar para a Europa para vender os quadros feitos pelo ex e enriquecer. No entanto, ela - que já era desequilibrada - enlouquece ao recordar tudo o que fez e vai parar em um hospital psiquiátrico. Sozinha em um dos quartos da instituição, em meio aos seus surtos, ela não consegue esquecer Esmeralda e promete acabar com a rival durante seus delírios.

Lorena é presa no final de A Gata

Ambiciosa e preconceituosa, Lorena (Laura Zapata) passou a novela toda realizando maldades e tentando separar seu filho Paulo de Esmeralda, por isso ela colhe os frutos de seus crimes no final da história. Além de falhar em manter o casal separado, ela tem um desfecho amargo ao ser presa nos últimos capítulos, depois que o doutor Osório e o detetive Pedro conseguem provas suficientes para mandá-la para a cadeia.

Após ser presa, ela tem um dia de terror na cadeia. Na mesma cela que ela, entram duas mulheres que se sentem ofendidas ao ouvir a mulher declarar que o lugar está com cheiro de lixo após elas serem alojadas por lá. Por conta disso, elas ofendem Lorena e roubam tudo o que podem dela.

Depois, Lorena é transferida de presídio para outro país e vive na solidão, sem poder ficar perto dos filhos. As últimas cenas da megera são atrás das grades, em que ela lamenta por seu final nada agradável. A mulher não se arrepende de seus atos e ainda joga toda a culpa em Esmeralda. "A maldita gata foi mais forte que eu. O amor dessa gata e do meu filho Paulo foi mais forte que eu (...) Não quero ficar sozinha, isto é um verdadeiro castigo", lamenta.

Final de Mariano

Mariano (Jorge Poza) fica triste com a prisão da mãe no final da novela A Gata e é acolhido pelo irmão Paulo e Esmeralda. Embora saiba que a mulher era uma megera, ele sente compaixão pela matriarca e fica chateado de não poder visitá-la fora do país, mas agradece o apoio do irmão e da cunhada.

Sobre sua vida amorosa, durante a novela ele até chegou a brigar com Paulo por conta de Esmeralda e entre os fãs do folhetim até existiram aqueles que torciam pelo final do rapaz ao lado da protagonista. Porém, no final da história ele não fica com Esmeralda, mas mantém uma boa relação com ela e Paulo. As últimas cenas de Mariano são no casamento do casal, ele abraça ambos, os parabeniza pela união e deseja muita felicidade.

Virginia começa a enxergar

A pequena Virginia (Ivana González) começa a enxergar no final da novela A Gata, depois de uma cirurgia bem sucedida. Após tirar os curativos dos olhos, ela é visitada pelo pai Centavinho (Pierre Louis) e o reconhece na hora.

"É você mesmo papai", diz a menina mesmo de ouvir a voz dele. "Como sabe se eu nem falei, minha mocinha linda?", pergunta o rapaz. "Somos da mesma cor", afirma a garotinha. "Obrigada doutor Xavier, você deu luz aos olhos da minha filha", agradece Centavinho.

Depois que o médico deixa a sala, emocionado Centavinho mostra uma foto de Virginia (Mariluz Bermúdez), a mãe da garota que morreu pouco depois que a menina nasceu. Ela abraça o porta retrato e depois se aconchega no pai.

