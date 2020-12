Cortes de cabelo 2021: inspire-se nas famosas e aposte nas tendências

Chegamos ao fim de 2020 e é muito comum querer mudar o visual para começar o novo ano com astral renovado. Que tal se inspirar nos cabelo das famosas, que prometem se manter como tendências fortes para a gente se inspirar nos de cortes de cabelo para 2021? Selecionamos sete opções!

Uma trend que deve permanecer é a assimetria, como a do franjão lateral do curtinho da Flávia Alessandra. Tem ainda o long bob (na altura dos ombros) da Agatha Moreira, o blunt bob (na altura do maxilar) da Manu Gavassi, o arredondado (para cabelos cacheados e crespos) da Leandra Leal.

Lembra do estilo “Chitãozinho e Xororó”, com a parte de trás mais longa que a lateral? É chamado de “mullet” e também já tem feito a cabeça das antenadas em moda, como Miley Cyrus. O corte em camadas para conferir volume e ar desalinhado, chamado de shaggy hair, é a aposta da Thaila Ayala. Confira:

Long bob é o have must entre os cortes de cabelo

O long bob é uma alternativa para quem está com os cabelos longos, quer mudar, mas tem medo de algo radical. Fica na altura dos ombros e aparece há alguns anos entre os queridinhos. A foto acima mostra Agatha Moreira com o corte.

Mullet é ousado e combina com 2021

Uma das tendências é o corte mullet, adotado pela cantora Miley Cyrus. Apresenta fios curtos na frente e nos lados, mas comprido atrás. Ficou conhecido popularmente como “Chitãozinho & Xororó”, porque os cantores o exibiam há décadas atrás.

“Versátil e andrógino, porque pode ser adotado tanto por homens e mulheres que curtem um visual mais rock, além de ser uma ótima opção para quem quer sair da zona de conforto e experimentar um look totalmente fora do convencional, fresh e cool. Eu particularmente prefiro quando cortado em cabelos finos e finalizado sempre com sprays e pomadas para texturizar e fugir do visual sertanejo”, escreveu no Instagram o hairstylist Tiago Parente.

Blunt bob é aposta entre os cortes de cabelo

O blunt bob é uma das propostas de cortes de cabelo que prometem seguir em alta para 2021. Os fios aparecem retos, na altura do maxilar, como os da Manu Gavassi. Se deixar crescer um pouco, logo viram chanel, que nunca perde a majestade.

Corte de cabelo arredondado

O corte arredondado, com mais volume no topo da cabeça, é uma sugestão para mulheres com cabelos cacheados e crespos. Leandra Leal já segue a trend.

Longo e reto é clássico

Cabelos bem longos e retos mantêm espaço nas apostas de tendências para 2021. Marina Ruy Barbosa é uma das adeptas.

Assimetria é tendência nos cortes de cabelo

Assimetria é uma trend forte e promete continuar em 2021. Aparece de curtos a longos, no comprimento ou nas franjas. Repare só no franjão lateral da Flávia Alessandra. Gostou?

Shaggy hair

Fios com leve ar “bagunçado” e volumoso devem continuar em 2021. O shaggy hair é feito com camadas e graduações, que ajudam a criar esses aspectos, conferindo estilo ao visual, como mostra Thaila Ayala.