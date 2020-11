De Kamala Harris a famosas: Tênis All Star Converse está em alta

O tênis Converse All Star pode ser considerado um clássico. Lançado em 1917, há 103 anos, é produzido em tecido de poliéster e com solado de borracha. Ganhou ainda mais destaque ao aparecer nos pés de Kamala Harris durante toda a campanha eleitoral. Além da futura vice-presidente dos Estados Unidos, o calçado acessível, de cerca de R$ 170, segue conquistando muitos famosos e fashionistas. Faz parte até de uma letra de música do Nando Reis: “Seu All Star azul combina com o meu preto de cano alto”.

Quem usa o tênis Converse All Star?

Os tênis da política americana Kamala Harris deram o que falar. Ajudaram a compor visuais descomplicados para a campanha eleitoral, fugindo do estilo formal e rígido normalmente exibido por políticos. Combinavam com calça e blazer, e um deles chegou a ser estilizado com bottons e o ano de “2020” seguido de um coração.

“Eu corro em aeroportos, atravesso o país e resolvo todo o meu dia com o meu tênis Converse”, declarou Kamala em entrevista ao The Cut, em 2018.

Com logo no tornozelo, o visual do Converse All Star se mostra atemporal. Já foi adotado por rebeldes, artistas, músicos, esportistas. E continua em alta entre famosos e antenados no mundo da moda. Recentemente, marcou presença nos pés de Camila Queiroz, Miley Cyrus, Sandy, Sasha Meneghel… Millie Bobby Brown, a Eleven da série “Stranger Things”, chegou a lançar uma coleção customizável em parceria com a marca, em 2019.

Como usar tênis Converse All Star?

Tenha em mente que o Converse All Star confere ar despojado ao visual. Se essa é a sua proposta, vamos ao segundo passo. Não combina apenas com peças informais, como calças jeans e shorts. Também cai bem com blazer, calça de couro, calça de alfaiataria, vestido. Isso porque a mistura de estilos é uma tendência forte.

Qual é a história do tênis?

Criado em 1917 como um tênis de basquete que não escorregava, o All Star foi originalmente promovido pela performance do jogador Chuck Taylor. Já tinha como característica a sua sola de borracha com formato de diamantes.